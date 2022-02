Laboratoire QTech, dangers de la hype quantique… L'actu du quantique en France cette semaine

Actualité

L'Onera a inauguré un nouveau laboratoire transverse dédié aux technologies quantiques, baptisé QTech. Il implique une trentaine de chercheurs et a pour mission de fédérer les activités en lien avec les applications de la physique quantique aux domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense qui sont actuellement menées dans les différents départements de l’Onera. Basé en Île-de-France et en Midi-Pyrénées, il est structuré autour de quatre axes thématiques : communications quantiques, optronique quantique, calcul quantique et capteurs atomiques.



Publications de la semaine

Une équipe de physiciens français (CNRS, Institut d’Optique Graduate School, Observatoire de Paris, UPMC, Université de Bordeaux) soutenue par le CNES et l’ESA publie une étude détaillée dans la revue AVS Quantum Science démontrant comment deux ondes de matières différentes peuvent permettre de tester le principe de l’universalité de la chute libre au travers d’interféromètre atomiques corrélés. Cette expérience constitue un premier pas pour explorer l’espace-temps avec des objets quantiques.



Satellite-based Quantum Information Networks: Use cases, Architecture, and Roadmap par Laurent de Forges de Parny, Eleni Diamanti, Sébastien Tanzilli et al. Un papier issu des acteurs français des télécommunications quantiques qui décrit une architecture de pilotage de communications quantiques par satellite.



Near perfect two-photon interference out a down-converter on a silicon photonic chip par Romain Dalidet, Sébastien Tanzilli, Camille-Sophie Brès et al. Une équipe associant le laboratoire de Sébastien Tanzilli de l’InPhyNi et de l’EPFL et de Ligentec en Suisse démontre une interférence entre deux photons convertis à partir d’une source vers les longueurs d’ondes utilisées dans les télécommunications par fibres optiques (autour de 1560 nm), le tout étant réalisé sur un circuit intégré en silicium.



Mitigating the quantum hype, par Olivier Ezratty. Un essai qui décrit les caractéristiques de la hype quantique actuelle, la compare avec d’autres hypes technologiques passées et actuelles, en décrit les effets vertueux ou pervers et comment réduire ces derniers par des actions concrètes.