Lancement d'une plateforme d'échange des données spatiales menée par Airbus, Thales et Dassault Systèmes

Un consortium d'industriels dans le spatial et la data a lancé fin septembre le "Space Data Marketplace", un projet dont la mission est de faciliter l'accès aux données spatiales.



Dawex en charge de l'aspect technique

Soutenu par le plan gouvernemental France Relance et le Centre national d'études spatiales (Cnes), ce dispositif rassemble Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration et Occitanie Data. L'aspect technique est opéré par la start-up parisienne Dawex, à l'origine d'une plateforme de marché d'échange de données.



Les données spatiales peuvent trouver de nombreux cas d'usages dans de multiples secteurs d'activité. Comme l'explique Laurent Lafaye, CEO de Dawex, il peut s'agir de "la rénovation de l'habitat, des mises en conformité énergétique pour répondre aux défis du changement climatique, de l’optimisation de la logistique et de la mobilité avec le développement de services de livraison au dernier mètre".



Développer un jumeau numérique de la Terre

Les projets en cours développés par les industriels pourront se nourrir des données de la plateforme d'échange. Airbus et Dassault Systèmes travaillent ainsi ensemble pour réaliser des simulations 3D basées sur un jumeau numérique de la Terre afin de construire, de manière automatisée, une maquette numérique en 3D des villes et de leur environnement.



Space Data Marketplace se place comme "un acteur de confiance" de référence dans le secteur spatial entre la filière industrielle, les institutions et les organisations publiques, précise le communiqué. Il doit favoriser "la création de solides partenariats" afin de contribuer au développement de l'industrie spatiale.



Cette nouvelle plateforme fait écho aux ambitions de Bruxelles dans le partage des données. La Commission européenne souhaite créer un marché unique des données à travers le Digital Governance Act (DGA). Elle souhaite faciliter le partage des données entre les secteurs d'activité et entre les Etats membres.