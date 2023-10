Lancement d'une plateforme de données de santé pour développer des algorithmes de détection du cancer

Ce lundi 2 octobre, l'initiative européenne pour l'imagerie du cancer, l'un des pans du Plan européen de lutte contre le cancer, annonce le lancement de la plateforme "Cancer Image Europe" qui relie 36 jeux de données d'images de 9 types de cancer (sein, côlon, poumon, prostate, rectum, foie, gliome, neuroblastome, glioblastome).

Un catalogue et un moteur de recherche

Dans les détails, la première version de cette plateforme comprend un catalogue en libre accès de données d'imageries de cancer ainsi qu'un moteur de recherche pour trouver plus facilement les informations disponibles. Elle compile aujourd'hui plus de 200 000 séries d'images issues de 20 000 personnes. Ces données proviennent de référentiels de données d'images existants mais qui étaient auparavant éparpillées.



"Nous exploitons la puissance des données dans notre lutte contre le cancer. Nous ouvrons la voie vers une infrastructure transfrontalière, interopérable et sécurisée pour les données d’imagerie du cancer en Europe, conformément aux valeurs et aux règles de l’UE", s'est félicité Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, lors du lancement de la plateforme.

50 algorithmes d'ici 2026

L'objectif de cette plateforme est d'offrir aux chercheurs et aux cliniciens des données facilement accessibles pour développer des technologies, alimentées par de l'intelligence artificielle, pour le diagnostic, le traitement et les soins du cancer. En 2020, dans l'Union européenne, cette maladie a été diagnostiquée chez 2,7 millions de personnes et 1,3 million ont perdu la vie, dont plus de 2000 jeunes. D'ici 2026, l'objectif est le développement d'au moins 50 algorithmes alimentés par les données du catalogue.



Cancer Image Europe est le fruit du travail mené par le consortium EUCAIM (EUropean Federation for CAncer IMages), composé de 76 partenaires issus de 14 pays de l'Union européenne dont la France. Sont présents par exemple la start-up Owkin, la jeune pousse Medexprim, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria). De nombreux partenaires font plus largement partie de réseau "AI for Health Imaging" (AI4HI), un groupe de 5 grands projets financés par l'UE sur le big data et l'IA dans l'imagerie du cancer.



Le dispositif Cancer Image Europe est soutenu par le programme Digital Europe, un programme de financement de l'Union européenne, à hauteur de 18 millions d'euros. Ce sont les pôles européens d'innovation numériques (EDIH) qui seront ensuite chargés de soutenir le déploiement des technologies issues des jeux de données.