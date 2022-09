Lancement d'une plateforme de simulation pour améliorer le diagnostic des maladies rares

Avec le soutien des industriels Ipsen, Novartis, Pfizer et Takeda, la start-up bordelaise SimforHealth a développé une plateforme de simulation pour améliorer le diagnostic des patients atteints de maladie rare (une maladie qui touche une personne sur 2000). Baptisée "RareSim", elle est mise gratuitement à la disposition du réseau médical non spécialisé.



RareSim est une réponse à l'appel à projet "Améliorer le dépistage et le retard du diagnostic" porté par Coalition Next, un rassemblement d'acteurs dans la santé. Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique puisque ce sont plus de 3 millions de Français qui sont atteints par l'une des 7 000 maladies rares connues à ce jour et environ 25 millions de personnes en Europe. Or, plus le diagnostic de la maladie est précoce, plus la prise en charge est bonne.



Immerger le professionnel dans une situation réaliste

La plateforme est disponible sur ordinateur et tablette via un site internet dédié. Le simulateur numérique permet d'immerger l'utilisateur dans une situation professionnelle réaliste à laquelle il n'aurait pas été confronté durant son parcours universitaire ou professionnel. Lors de l'expérience, il a la possibilité d'accéder au dossier médical du patient, d'échanger avec lui, d'effectuer un examen clinique et de le suivre durant plusieurs consultations selon l'évolution de sa pathologie.



Deux simulations sont disponibles autour de la thématique de "la culture du doute", explique SimforHealth. Le premier porte sur "l'anomalie de la forme du crâne" et a été cocréé avec Roman Hossein Khonsari, chirurgien maxillofaciale et plastique pédiatrique à l’hôpital Necker. Le second est dédié au "diagnostic d'un trouble d'origine neurologique chez une jeune femme de 18 ans". Il a été créé par Cécile Monteil, médecin généraliste aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, spécialiste de la e-santé et formatrice en simulation en santé notamment au centre de simulation iLumens.

De futures simulations arrivent prochainement

RareSim est une plateforme "collaborative et évolutive", explique l'entreprise bordelaise. Ainsi, elle sera enrichie "très prochainement et régulièrement" avec de nouveaux simulateurs pour illustrer "des cas originaux de patients atteints de maladies rares".