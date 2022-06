Lancement de LUMI, le supercalculateur le plus rapide et le plus économe d'Europe

Construit par HPE, LUMI vient d'être inauguré à Kajaani en Finlande. Il s'agit du supercalculateur le plus rapide et le plus économe en énergie d'Europe. Il devrait ainsi afficher un pic de performance de 550 pétaflops. Il se place en troisième position dans le monde.



20% du chauffage urbain

De plus, ce superordinateur est entièrement alimenté par des énergies renouvelables. En effet, LUMI utilise des systèmes de refroidissement naturel et sa chaleur fatale (la chaleur résiduelle provenant d'un processus ou d'un produit qui est non utilisée par ce dernier) représentera environ 20% du chauffage urbain de la ville de Kajaani.



LUMI est le fruit d'un effort conjoint de l'entreprise commune européenne pour le calcul haute performance (EuroHPC) – qui met en commun des ressources européennes pour l’achat et le déploiement de supercalculateurs et de technologies de pointe pour construire un des supercalculateurs les plus rapides au monde – et d'un consortium de dix pays européens, dont la Finlande, la Belgique, la Suède et la Suisse.



Accélérer la recherche sur le climat

Il sera utilisé dans le cadre de travaux dans les domaines de la médecine et de la recherche sur le climat. "Il pourrait s'agir de la mise au point de vaccins, de diagnostics du cancer ou de l'atténuation du changement climatique, a déclaré la commissaire Margrethe Vestager, C'est un excellent exemple de l'énorme potentiel de l'intelligence artificielle pour améliorer nos vies."



Sa puissance de calcul complétera celle des supercalculateurs existants de EuroHPC : Discoverer en Bulgarie, MeluXina au Luxembourg, Vega en Slovénie et Karolina en République tchèque. Trois autres supercalculateurs EuroHPC sont en cours de construction : Leonardo en Italie, Deucalion au Portugal et MareNostrum 5 en Espagne.



Dans le cadre de la stratégie de "la Décennie numérique" visant à renforcer la souveraineté numérique de l’Europe, l'EuroHPC a jusqu’ici investi près de 327 millions d’euros dans des systèmes de supercalcul. La proposition de la Commission européenne, présentée en septembre 2020, permettra un investissement supplémentaire de 8 milliards d’euros dans la prochaine génération de supercalculateurs.