LayerZero lève 120 millions de dollars pour son protocole d'interopérabilité entre blockchains

Le financement des entreprises de la blockchain s'assèche, mais il reste des opportunités, notamment dans les solutions d'infrastructure. La start-up canadienne LayerZero Labs vient de boucler cette semaine un tour de table en série B de 120 millions de dollars, la valorisant 3 milliards de dollars, soit trois fois plus que sa précédente levée de fonds en mars 2022.



LayerZero développe un protocole de communication permettant à différentes blockchains de s'échanger des données directement, sans intermédiaire. On parle d'une solution d'interopérabilité cross-chain, permettant à des applications décentralisées de communiquer entre elles, pas seulement pour y transférer des actifs, ce que font déjà les "bridges". "LayerZero est aux blockchains ce que l'internet a été aux clusters informatiques", explique son co-fondateur au site spécialisé CoinDesk.

Un moyen de connecter les différents écosystèmes

Cette interopérabilité est assez révolutionnaire car aujourd'hui le Web3 est une somme d'écosystèmes fonctionnant séparément en jardins quasi clos. LayerZero connecte ainsi une trentaine de réseaux blockchains (Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Solana, Polygon…). Son protocole est utilisé notamment par l'application Uniswap.



Le tour de table a réuni 33 investisseurs, dont Andreessen Horowitz, Circle Ventures, Sequoia Capital, OpenSea Ventures, Samsung Next et la maison de vente aux enchères Christie’s. Il a pour objectif d'amener la start-up à développer ses activités dans le jeu vidéo et en Asie. Jusqu'à présent, les efforts ont essentiellement porté sur les applications de finance décentralisée.