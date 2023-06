Le britannique Volt lève 60 millions de dollars sur le marché porteur de l'open banking

L'open banking reste un segment attractif de la fintech, malgré les conditions de marché actuelles. La start-up britannique Volt annonce une levée de fonds de 60 millions de dollars en série B, pile deux ans après les 23,5 millions levés en série A.



Le tour de table, mené par IVP et complété par CommerzVentures et les investisseurs historiques (EQT Ventures, Augmentum Fintech, Fuel Ventures), a notamment pour but une expansion internationale sur le continent américain et en Asie Pacifique. Selon TechCrunch, il valorise la fintech autour de 350 millions de dollars.

Des partenaires de poids

Fondée en 2019, Volt développe une infrastructure de paiements instantanés reliant les banques et leurs données avec des services connectés par le biais d'API. L'entreprise fournit déjà ses services en Europe et au Brésil. L'ouverture de l'Australie est prévue d'ici la fin de l'année.



Sa solution est utilisée par Shopify comme outil principal d'open banking. Volt est aussi depuis début juin partenaire de Worldpay, le numéro un mondial de l'acquisition de paiement, qui permet aux marchands de traiter les paiements de leurs clients. Sur la partie open banking, Volt est partenaire de 5000 banques.

L'essor du virement de compte à compte

L'open banking permet entre autres de réaliser des virements "compte à compte", un produit de plus en plus tendance dans le monde des paiements. Contrairement au virement traditionnel, cette méthode permet à l'utilisateur d'initier un paiement sans avoir besoin d'entrer un IBAN et d'ajouter un bénéficiaire, en utilisant simplement un lien ou un QR code. Il est également possible d'utiliser le paiement de compte à compte pour mettre en place l'équivalent d'un prélèvement automatique, mais contrôlé par le payeur et sans besoin de remplir un mandat.



Pour le commerçant, ce moyen de paiement revient moins cher que la carte bancaire car il contourne la commission d’interchange (que la banque acquéreuse doit verser à la banque émettrice). En outre, l'argent arrive beaucoup plus rapidement sur son compte puisque il passe directement d'une banque à une autre.