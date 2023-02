Le cabinet de conseil Bain va proposer les solutions d'OpenAI à ses clients, à commencer par Coca-Cola

Bain & Company, qui conseille des sociétés du monde entier, a annoncé 21 février 2023 entamer une alliance de services avec OpenAI pour identifier les opportunités rendues possibles par ses modèles d'intelligence artificielle générative : ChatGPT (texte), DALL-E (images) et Codex (code informatique). L'idée est de les mettre en œuvre dans les opérations marketing, commerciales ou CRM des clients de Bain.

La société Coca-Cola sera la première à bénéficier de cette nouvelle alliance. Son CEO, James Quincey, y voit "des possibilités d'améliorer notre marketing tout en explorant des moyens d’optimiser nos opérations et nos capacités commerciales".

"Développer des textes publicitaires hautement personnalisés"

Trois principaux cas d'utilisation en cours de développement ont été mentionnés par Bain & Company. D’abord, la création de "centres d’appel nouvelle génération" pour les banques de détail, les entreprises de télécommunications et les services publics, qui soutiendraient les téléprospecteurs ou téléopérateurs avec des scripts automatisés, personnalisés en temps réel, afin d'améliorer l'expérience client.

Ensuite, l’amélioration par l’IA des délais d'exécution des opérations marketing pour les produits et de services. Le cabinet souhaite apprendre aux entreprises à se servir de ChatGPT et de DALL-E pour "développer des textes publicitaires hautement personnalisés, des images riches et des messages ciblés".

Enfin, Bain entend aider les conseillers financiers à améliorer leur productivité et leur réactivité vis-à-vis des clients en analysant leurs conversations et les documents financiers de ces derniers, et en générant des communications numériques. "La technologie d'OpenAI combinée à l'expertise de Bain permettra une transformation massive de l'entreprise au sein du Fortune 5000", a déclaré Zack Kass, Responsable Go-To-Market chez OpenAI.

Toujours plus d'automatisation

Lancé en fin d'année dernière, ChatGPT a rapidement conquis l'imagination du public, et notamment des professionnels du marketing et du démarchage publicitaire. Beaucoup d'entre eux semblent y voir l'opportunité d'automatiser encore plus leurs campagnes, sans se soucier d'un éventuel manque d'authenticité. OpenAI a également bénéficié d'un nouvel investissement de Microsoft s'élevant à 10 milliards de dollars, et d'une intégration de ses modèles dans plusieurs produits, dont Teams et Bing.