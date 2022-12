Le casque de réalité mixte d'Apple verra-t-il enfin le jour en 2023 ?

Le casque de réalité mixte d'Apple montrera-t-il enfin le bout de son nez en 2023 ? C'est le consensus de plusieurs observateurs de la marque à la pomme. Mark Gurman rapporte chez Bloomberg que le système d'exploitation de l'appareil a changé de nom, passant de realityOS à xrOS pour mieux représenter ses capacités. Une société écran a déposé ce nouveau nom dans plusieurs dizaines de pays, une stratégie classique d'Apple. Bloomberg y voit une confirmation d'un lancement prévu pour l'année prochaine, après des délais répétés.



Ming-Chi Kuo, un analyste spécialiste de la supply chain chez TF International Securities, connu pour ses prédictions concernant Apple, table également sur un lancement en 2023, mais indique dans une série de tweets publiés le 4 décembre que le lancement de l'appareil devrait être décalé au second semestre 2023 suite à des problèmes logiciels. Il estime que moins de 500 000 casques seront livrés en 2023.

Encore aucune annonce officielle

La grande inconnue reste l'annonce effective du casque, officialisant son existence et donc sa sortie future. Les précédentes estimations faisaient état d'une conférence en janvier 2023, mais étant donné ce délai supposé, elle pourrait être de nouveau reportée. Ce casque sera le premier produit majeur d'Apple dans une nouvelle catégorie depuis l'annonce de l'Apple Watch en septembre 2014, et incarne une potentielle voie d'avenir pour l'ère "post-smartphone".



Apple y fera face à Meta et à ses appareils Quest, qui dominent le marché pour le moment. L'entreprise de Tim Cook semble miser sur un appareil très haut de gamme pour se démarquer, et développerait sa propre version d'un monde 3D navigable, qui pourrait rivaliser frontalement avec les efforts balbutiants de Meta en la matière. Comme toujours, la qualité des applications et l'intérêt des cas d'usage disponibles seront déterminants.