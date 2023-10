Le Centre hospitalier de l'Ouest vosgien victime d'une attaque, les opérations suspendues

Le Centre hospitalier de l'Ouest Vosgien (CHOV), situé dans la ville de Neufchâteau dans le Grand-Est, a été victime d'une attaque informatique dans la nuit du vendredi 6 octobre au samedi 7 octobre, apprend-on dans un post Facebook. Seuls les hôpitaux de Neufchâteau et Vittel sont touchés. Ces derniers ont été "immédiatement confinés" pour circonscrire l'incident de sécurité.



"C'est un service de soins qui nous a appelé car son accès au dossier patient informatisé était perturbé", a raconté Dominique Cheveau, directeur du CHOV, à France Bleu. Une cellule de crise s'est réunie.

Les interventions programmées sont retardées

Dans les détails, le site de Neufchâteau continue de recevoir les urgences ainsi que les chimiothérapies. En revanche, preuve de l'ampleur de l'attaque, les activités programmées, les consultations et les interventions chirurgicales sont suspendues jusqu'au mardi 10 octobre. Les lignes téléphoniques des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), rattachés aux hôpitaux, sont également inaccessibles. De nouveaux numéros ont été mis en place, à n'utiliser qu'en cas d'urgence.



L'organisation quotidienne est également perturbée. "Dans la transmission de l'information, c'est beaucoup plus compliqué donc on a distribué dans tous les services des papiers et formulaires normalement automatisés", a expliqué le directeur. "On essaie d'organiser l'hôpital, de vérifier que l'ensemble des soins est assuré de manière sécurisée avec toute la qualité requise (...) On vérifie que tous nos équipements fonctionnent normalement, indépendamment des réseaux, scanner, bloc opératoire, IRM...", a-t-il ajouté.

Les hôpitaux, une cible privilégiée des hackers

Début septembre, c'est les systèmes d'information de la fondation strasbourgeoise Vincent de Paul, un regroupement de 30 établissements médico-sociaux, qui ont été attaqués. En juin, c'est le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes qui a été victime d'une intrusion avec vol de données. Celles-ci avaient été finalement publiées sur le darknet. On peut également citer l'hôpital de Dax, celui de Versailles ainsi que la fulgurante attaque de l'établissement de Corbeil-Essonnes.



En 2021, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) recensait en moyenne un incident par semaine dans le secteur de la santé. Pour tenter de mieux préparer les hôpitaux, le gouvernement a présenté en décembre 2022 un programme de préparation aux incidents cyber.