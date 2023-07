Le centre hospitalier de Saint-Renan touché par une attaque par rançongiciel

Les cyberattaques contre les hôpitaux français se multiplient. Après le CHU de Rennes, touché la semaine dernière, c’est le centre hospitalier de Saint-Renan, dans le Finistère, qui a été victime, vendredi 30 juin, d’une intrusion dans son système informatique. L’établissement, relié au CHU de Brest, compte 52 lits en secteurs hospitaliers et deux maisons de retraite avec 174 résidents. Il explique que l’attaque n’a pas affecté la prise en charge de ses patients et de ses résidents.

Pas de vol de données

L'hôpital explique avoir été touché par une attaque par rançongiciel. Ces attaques, aussi appelées par "ransomware", sont désormais les plus courantes. Elles consistent à dérober des données aux victimes et les chiffrées pour bloquer leurs opérations, puis à leur faire du chantage pour obtenir une rançon.



“En l’état des investigations, aucun vol de données n’a été identifié”, assure la direction de l'hôpital, qui indique ne pas avoir accepté de verser la rançon demandée par les pirates informatiques. Par mesure de sécurité, “le système d'information du Centre Hospitalier est coupé d'accès à Internet", explique néanmoins l'établissement. Les e-mails et les fax sont inaccessibles. Les familles et professionnels accompagnant les résidents sont ainsi invités à joindre le centre hospitalier par téléphone ou par… courrier postal.