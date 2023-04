Le chiffre d'affaires de Snap recule pour la première fois de son histoire

Ce n’est plus un brutal ralentissement de sa croissance que doit affronter Snap. Mais un déclin de ses recettes publicitaires, une première depuis que la maison mère de Snapchat a commencé à publier ses résultats financiers. Au premier trimestre, elle a accusé une chute de 7% de son chiffre d’affaires, repassant sous la barre du milliard de dollars pour la première fois depuis deux ans.

L’application au fantôme jaune, qui compte désormais 385 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, ne prévoit pas d’amélioration au cours du trimestre en cours. Elle anticipe en effet des recettes de 1,04 milliard de dollars sur la période, soit un repli de 6% par rapport à l’an passé.

Morosité du marché publicitaire

Pour expliquer ces contre-performances, Evan Spiegel met en avant les changements en cours sur la plateforme publicitaire de Snapchat, notamment pour harmoniser les formats entre ses différents produits. Des modifications qui “perturbent” les annonceurs à court terme, assure le fondateur et patron de la société, mais qui “posent les bases d'une croissance future”.

Au-delà, Snap est aussi victime, comme Google et Meta, de la morosité du marché publicitaire, qui tarde toujours à se dissiper. L’envolée de l’inflation et la crainte d’une récession poussent toujours les annonceurs à réduire leurs dépenses. La société est également pénalisée par les nouvelles règles d’Apple sur le pistage des utilisateurs, qui privent les annonceurs des outils traditionnels pour cibler un public précis et mesurer l’efficacité de leurs publicités.

Par ailleurs, son application Snapchat fait face à la redoutable concurrence de TikTok. Certes, elle continue de gagner des adeptes. Mais sa base ne progresse plus aux Etats-Unis, là où elle génère le plus de recettes par utilisateur. Surtout, son rival a très nettement accéléré son processus de monétisation, grappillant une part croissante des budgets publicitaires auprès des annonceurs.

Plan d'économies

Dans ce contexte, Snap cherche de nouveaux relais de croissance. L’application a notamment lancé une offre payante, qui permet de bénéficier de quelques fonctionnalités supplémentaires. Baptisée Snapchat Plus, celle-ci compte désormais plus de 3 millions d’abonnés. Mais cela ne représente qu’environ 10 millions de dollars de chiffre d’affaires par mois.

Evan Spiegel mise aussi beaucoup sur la réalité augmentée. Il espère faire émerger une nouvelle expérience de shopping, en permettant par exemple d’essayer des habits avant de les acheter. Et ainsi pousser les marques à acheter davantage de publicités. À plus long terme, le dirigeant ambitionne également d’imposer des lunettes de réalité augmentée.

En attendant, le groupe américain continue de perdre beaucoup d’argent, avec une perte nette de 329 millions de dollars au premier trimestre. Il s’est lancé dans d’importantes coupes budgétaires. Fin août, il a ainsi supprimé 1.300 emplois, soit 20% de ses effectifs. Et aussi abandonné plusieurs projets annexes, comme le drone Pixy et l’application de géolocalisation Zenly.