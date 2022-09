Le CNC crée un fonds d'aide de 3,6 millions d'euros par an pour la création dans le "métavers"

Ce n'est pas la mission à laquelle on pense en premier lieu quand on parle du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), mais l'établissement public s'occupe aussi de promouvoir et de soutenir les œuvres multimédia. Il vient de lancer un nouveau fonds de soutien dédié à la "création immersive", destiné à la création artistique dans le "métavers".



Doté de 3,6 millions d'euros par an, il a pour but "de favoriser l’émergence d’œuvres immersives créatives, ambitieuses et tournées vers l’international". Ce fonds d'aide remplace le "Fonds expériences numériques" créé en 2018, et le Dispositif pour la création artistique multimédia et numérique (Dicréam) fondé en 2002. Le CNC espère accélérer la "structuration de l'écosystème actuellement porté par le développement du métavers", qu'il définit comme "le processus de plateformisation des usages immersifs" et considère comme "un nouveau territoire d’expression artistique".



"projeter la filière française dans le nouveau continent numérique"

Le CNC a créé une nouvelle commission pour piloter ces nouvelles aides, à la tête de laquelle a été nommé le 7 septembre Jean-Michel Jarre, pionnier des concerts en VR. La commission "création immersive" aura à la fois pour mission de fournir une aide à l'écriture et au développement, à la production et à la distribution.



Elle réunit des membres aux compétences pluridisciplinaires, parmi lesquels le responsable XR et Métavers d'Orange Morgan Bouchet, le consultant stratégie Unreal Engine chez Epic Games Joan Da Silva, la SVP New Business & Strategic Alliances chez Ubisoft Deborah Papiernik, ainsi que des auteurs, réalisateurs, avocats, producteurs, réalisateurs et directeurs de lieux culturels.



Dans un communiqué, le CNC indique qu'il soutient chaque année, depuis 2014, une centaine de nouveaux projets de réalité virtuelle et immersifs. "La création immersive est un domaine d’innovation qui synthétise les enjeux créatifs, technologiques et entrepreneuriaux capables de projeter toute la filière française de l’image dans ce nouveau continent numérique. C’est aussi un véritable enjeu de souveraineté et de rayonnement international", déclare le président du CNC Dominique Boutonnat.