Le CNRS s’investit en cybersécurité sur la partie recherche et innovation

La stratégie nationale pour la cybersécurité vise à soutenir et stimuler la filière des industries de sécurité et à créer un « écosystème de la cybersécurité ». Pour relever le défi, notre gouvernement s’appuie sur la recherche française en confiant au CNRS, au CEA et à l’Inria le pilotage de ce programme de recherche afin de développer des solutions souveraines et de faire émerger des technologies de ruptures bénéficiant à l’ensemble des acteurs socio-économiques face aux cybermenaces. Pour ce faire, le CNRS propose plusieurs solutions aux entreprises dont son service Trouver un Expert qui accompagne les acteurs de la cybersécurité (mais pas seulement) en les mettant en relation avec un de ses experts, une équipe ou un laboratoire travaillant sur l’objet de leur préoccupation.

Le CNRS et la cybersécurité

À travers l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I), le CNRS, avec ses partenaires, mène des travaux de recherche en cybersécurité couvrant un large spectre de domaines allant de la cryptologie à la protection des données. Les nombreux laboratoires travaillant sur le sujet sont rassemblés autour du Groupement de Recherche Sécurité Informatique (Gdr) qui anime le réseau. Deux laboratoires de recherche en informatique jouent un rôle central en cybersécurité : IRISA sur le site de Rennes et LORIA sur celui de Nancy. Les sites de Rennes et de Nancy accueillent également des « Laboratoires de Haute Sécurité » qui constituent des plateformes pour la recherche en cybersécurité, notamment sur le thème de la détection d’intrusions et de la protection contre les logiciels malveillants. Ces laboratoires s’intéressent surtout à la recherche fondamentale pour la mise en place de théories ou de modèles explicatifs. Toutefois, plus d’une vingtaine de start-up sur le sujet en sont sorties ces dernières années, démontrant ainsi la force du CNRS pour transférer ses savoirs et savoir-faire vers le monde industriel mais aussi sa compréhension de la société de demain. Pour en savoir plus sur l’objectif cybersécurité du CNRS, il est possible de consulter le dossier Cybersécurité ici.

Le service Trouver un Expert, une porte d’entrée pour travailler avec le CNRS

Aujourd’hui, il est facile pour le monde socio-économique de travailler avec le CNRS. À travers Trouver un Expert, le service de mise en relation avec ses scientifiques, il est possible pour les entreprises à la recherche d’une expertise de déposer une demande sur trouverunexpert.cnrs.fr en quelques minutes afin d’être mis en relation avec un expert, une équipe ou un laboratoire du CNRS et de ses partenaires. Ce service peut vous être utile si vous souhaitez avoir un état de l’art, accéder à une plateforme de recherche, valider une idée innovante, débloquer un verrou technologique, bénéficier de nouvelles compétences et connaissances innovant ou encore, collaborer avec un laboratoire du CNRS pour mener à bien un projet de R&I…

Depuis ses débuts en janvier 2020, son équipe a déjà accompagné start-up, PME et grands groupes sur des projets d’OS, d’IA, de cybersécurité, d’IoT et d’autres encore…

À tous ceux souhaitant travailler avec le CNRS, le service Trouver un Expert vous fait gagner du temps en recherchant minutieusement pour vous, l’expert dont vous avez besoin parmi les 100 000 scientifiques travaillant dans l’un de ses 1100 laboratoires. Une fois votre demande déposée, l’équipe vous accompagne en trois étapes :

L’équipe de Trouver un Expert vous contacte pour échanger sur votre projet et le préciser si besoin.

Elle recherche, identifie et contacte l’expert adéquat et lui présente votre projet.

Si l’expert pense pouvoir vous aider, elle organise un échange à trois avec l’expert identifié pour vérifier son adéquation avec votre projet, le sujet d’intérêt commun et le cas échéant, la manière de le faire avancer.

