Le cofondateur de The Family, Oussama Ammar, de nouveau dans la tourmente

Il y a du rififi au sein de l'incubateur The Family. L'entreprise, deux de ses cofondateurs ainsi que des investisseurs se retournent aujourd'hui contre un autre cofondateur : Oussama Ammar. Une plainte a été déposée par plusieurs sociétés du groupe le 22 mars 2022 pour abus de confiance, faux et usage de faux, contre Oussama Ammar et ses holdings personnelles.



Dans un long poste Medium publié le 27 mars, la CEO et cofondatrice Alice Zagury détaille l'ensemble des griefs faits à l'encontre de Oussama Ammar tout en précisant : "En préambule de cet article, nous devons rappeler qu’Oussama Ammar est présumé innocent des faits dont, hélas, nous le soupçonnons."



Une médiation qui a échoué

Il lui est reproché d'avoir transféré vers ses holdings personnelles 3 millions d'euros qui ont été collectés en 2020 afin d'investir dans des start-up. "Malgré les demandes répétées de tous ceux qui travaillent à The Family", Alice Zagury assure n'avoir obtenu "aucune réponse claire", ni documentation ni preuve, que des actifs ont bien été acquis. D'où cette plainte, après qu'un médiateur ait déjà été saisi. "Nous gardons l’espoir que face à la justice, notre ex-associé se ressaisisse, partage les informations demandées, restitue ce qui ne lui appartient pas", écrit-elle.



Suite à la demande des autres cofondateurs en septembre 2021, Oussama Ammar a démissionné de The Family. Dans un poste sur LinkedIn, il se défend et évoque "un différend légal entre associés sur fond de ressentiment personnel." L'homme a déjà été condamné en 2018 à quatre mois de prison avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux. Les faits concernés remontent à 2011 et concernent la start-up Be Sport dont il était directeur général.



Sur les faits concernant The Family, il écrit : "On essaye depuis 2020 de trouver une solution amiable, sans parvenir à un accord, malgré de nombreuses heures de discussion. J'ai toujours répondu présent, mais je ne peux pas accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, de nombreuses procédures sont lancées contre moi du fait d'investissements qui n'ont pas pu être menés à terme. Elles n’ont pas encore été discutées devant un juge de manière contradictoire."



Un portefeuille de 120 start-up

The Family a été fondée en 2013 par Alice Zagury, Oussama Ammar et Nicolas Colin. L'incubateur et fonds d'investissement s'est constitué un portefeuille de 120 start-up dans lesquelles il a investi, dont Payfit, Heetch et Alma. Et ce sont plus de 800 start-up qui ont été accompagnées depuis sa création.



"La valeur agrégée de toutes nos participations est estimée à plus de 50 millions d'euros face aux 20 millions d’euros que nous avons levé en tout — sans compter la valeur à date de notre portefeuille de SPVs, déjà supérieure à 70 millions d’euros, pour 23 millions d’euros investis", détaille Alice Zagury, qui cherche à mettre en avant le sérieux de l'incubateur.



La question Stripe

En parallèle, une action a également été menée contre The Family Ananké, rapporte Les Echos. Ce SVP, ou special purpose vehicle, est un véhicule financier dans lequel des investisseurs particuliers injectent de l'argent afin de financer un projet donné. Un investisseur détenant un tiers du SVP a mené cette action, qui a conduit à une condamnation par la cour d'appel de Paris pour non-présentation de documents. Il souhaite accéder aux documents concernant la cession de la participation dans Stripe pour 3,3 millions d'euros.