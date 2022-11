Le conseil régional de Guadeloupe frappé par une cyberattaque "de grande ampleur"

Après le département de Seine-Maritime et celui de Seine-et-Marne, c’est au tour du conseil régional de Guadeloupe d’être la cible d’une cyberattaque de “grande ampleur”. “Tous les réseaux informatiques ont été interrompus afin de protéger les données et un diagnostic est en cours”, a indiqué la région lundi sur sa page d’accueil. “Un plan de continuité des services est mis en place pour assurer les missions de service public”, a-t-elle ajouté, précisant que la Cnil, l’Anssi, la Police nationale et la gendarmerie avaient été alertées.

Dans une communication interne consultée par l’AFP, la région explique qu’une cellule de crise a été mise en place et recommande à ses agents de redoubler de vigilance.

Une agence dédiée

Le mois dernier, Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe, Xavier Lédée, président de la collectivité de Saint-Barthélemy et Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane, ont annoncé la création d’une Agence Caribéenne pour la Cybersécurité pour accompagner les territoires français d’Amérique face à la menace cyber croissante.

“Engagées dans des processus de dématérialisation accélérés par la crise sanitaire, nos sociétés ultramarines ne sauront poursuivre cette transformation sans établir un environnement de confiance, compte tenu de l’essor de menaces multiples, permanentes, diffuses et toujours plus agressives, visant des structures privées comme publiques, petites comme grandes”, souligne le communiqué.

L’objectif de cette nouvelle agence est également d’aider ces régions à rattraper leur retard. “Sur l’état de notre archipel, on est comme tous les petits territoires français parce que le niveau de maturité n’est pas encore à la hauteur de l’enjeu”, a confié son directeur, Cédric Pradel, à Guadeloupe la 1ère.

La liste s’allonge

Le conseil régional de la Guadeloupe vient ainsi allonger la liste des collectivités territoriales et locales ciblées ces derniers temps par des cybercriminels. Après la ville de Caen, fin septembre, c’était au tour du département de la Seine-Maritime d’être paralysé par une attaque, l’empêchant d’assurer un bon nombre de ses missions. Quelques semaines plus tard, la Seine-et-Marne connaissait le même sort avec un piratage “de grande ampleur” là aussi.

Une tendance confirmée par le dernier rapport annuel de l’ENISA, l’agence européenne dédiée à la cybersécurité, sur l’état de la menace cyber en Europe. Sur la période allant de juillet 2021 à juillet 2022, les administrations publiques ont été la cible privilégiée des cybercriminels, avec 24,21 % des incidents signalés.

"Le contexte mondial actuel entraîne inévitablement des changements majeurs dans le paysage des menaces de cybersécurité”, avait déclaré le patron de l’ENISA, Juhan Lepassaar à cette occasion, soulignant que cette nouvelle ère “nécessitera des stratégies d’atténuation appropriées pour protéger tous nos secteurs critiques, nos partenaires industriels et donc tous les citoyens de l’UE”.