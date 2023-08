Le constructeur BYD n'utilisera pas la technologie autonome de Baidu pour ses véhicules électriques

BYD, le plus grand constructeur de voitures électriques au monde, vient de rompre un contrat majeur avec le géant chinois Baidu. Conclu en mars 2022, celui-ci prévoyait l'équipement à grande échelle des véhicules du premier avec la technologie de conduite autonome du second. D'après les sources du journal South China Morning Post, BYD s'est retiré de cet accord, ne voyant pas de perspectives immédiates sur le marché de masse chinois.

Les deux sources citées par le South China Morning Post mentionnent toutefois la possibilité pour le constructeur de voitures électriques de développer son propre système de conduite intelligente en interne.

La concurrence de l'IA générative

L'annonce sonne comme un véritable coup dur pour Baidu. La firme a investi plusieurs milliards de dollars dans sa division Apollo, spécialiste de la conduite autonome, depuis son lancement en 2013. Des robotaxis équipés de sa technologie ont beau avoir été autorisés récemment à circuler dans plusieurs villes chinoises, le géant de la tech pourrait avoir du mal à se remettre de la rupture d'un tel partenariat.



En Chine, le marché des véhicules autonomes peine d'ailleurs à décoller et se heurte à une concurrence inattendue des investissements dans l'IA générative. Délaissant quelque peu la conduite autonome, Baidu s'est pleinement lancé dans la course à l'intelligence artificielle, en lançant en mars son concurrent à Chat-GPT, Ernie Bot. Plus récemment, la firme faisait partie des quatre géants de son pays à commander pour cinq milliards de dollars de GPU, dans le but d'entraîner des modèles d'IA.