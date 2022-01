Le courtier immobilier en ligne Pretto lève 30 millions d'euros

Pretto, plateforme de comparaison d'offres de crédit immobilier et de courtage en ligne, annonce ce mardi une levée de fonds de 30 millions d'euros en série B auprès de Serena, Eurazeo et Orange Ventures et des fonds historiques Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners. La start-up, qui a enregistré en 2021 une production de crédit de plus d'un milliard d'euros et doublé son chiffre d'affaires, va recruter 160 nouveaux collaborateurs en 2022 et ainsi doubler de taille.



Fondée en 2017, Pretto a accompagné 150 000 acheteurs depuis sa création. La start-up a noué des partenariats avec une cinquantaine de banques en France, auxquelles elle apporte des clients. Ceux-ci entrent en contact avec Pretto par le biais de son simulateur de crédit, qui génère 60 000 simulations par mois.



Déployer sa solution BtoB

Grâce à son tour de table, Pretto va déployer plus largement sa solution BtoB en marque blanche auprès des professionnels du courtage immobilier. Baptisée Finspot et annoncée il y a un an, elle offre toutes les fonctionnalités proposées par Pretto pour sa propre activité : évaluation en ligne du projet immobilier, constitution et suivi du dossier, conventions bancaires, prise de contact avec un conseiller, etc. Une offre qui entre en concurrence, par exemple, avec celle de Meilleurtaux.



La précédente levée de fonds de Pretto, de 8 millions d'euros, datait de février 2019. En décembre 2021, l'ancien président du courtier immobilier Cafpi, Laurent Desmas, a renforcé la direction du courtier en ligne, au poste de senior vice-président.