Le créateur de solutions IoT Synox bâtit un siège très connecté près de Montpellier

Basé au Parc Eurêka de Montpellier, l’éditeur et intégrateur Synox (45 salariés) a posé mi-juin la première pierre d’un siège de 1500 m2, cinq fois plus grand que ses locaux actuels. Prévu pour 70 collaborateurs, il doit être livré à l’été 2024 sur la ZAC Eurêka 2 à Castelnau-le-Lez, proche de Montpellier. "Nous serons juste derrière Ubisoft", commente Emmanuel Mouton, PDG de Synox, qui investit 4 millions d'euros dans ce projet.



Dans le futur siège, chaque collaborateur aura un bureau alors que le télétravail est possible deux jours par semaine. "Le télétravail impacte beaucoup la collaboration, juge Emmanuel Mouton. L’enjeu, c’est de donner envie de revenir au bureau. Le bâtiment sera orienté bien-être, il faut que le collaborateur soit mieux qu’à la maison."

BIM, pilotage énergétique, contrôle d'accès...

Conçu par le cabinet montpelliérain d’architectes Zuo, le siège sera aussi "un vrai démonstrateur" : sa conception fait appel au BIM (Building Information Modeling) et amène "de l’automatisme intelligent". Synox met en avant un pilotage dynamique de l’énergie, de l’eau, du confort, avec du contrôle d’accès, des mesures des températures, de la qualité de l’air, de la luminosité, de l’usage des zones et des lieux...



"C’est l’avantage de partir d’une feuille blanche, sans les contraintes de l’existant. Le côté smart amène un surcoût de l’ordre de 100 000 euros", estime Emmanuel Mouton. Le bâtiment aura une agora, une terrasse, un jardin, un showroom, un studio audiovisuel, et intègrera aussi du photovoltaïque en toiture en autoconsommation, des bornes de recharge pour véhicules électriques... Lauréat Or en conception de la démarche BDO Bâtiment durable Occitanie, il vise la labellisation R2S (Ready2Services) de la Smart Buildings Alliance.

Du smart building au smart transport

Fondé en 2005, Synox vise plus de 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, après 4,3 millions en 2022 (+ 16%). Il a ouvert sa première filiale internationale à Valence en Espagne, avec 3 personnes, en octobre 2022. "On rentre dans l’internationalisation", commente Emmanuel Mouton. Synox, qui revendique plus de 700 clients et la gestion de 100 000 objets connectés, intervient notamment dans le monde des transports avec la solution SoFleet (gestion de flotte, éco-conduite et car-sharing).



"En incluant la logistique, l’univers fait 30 à 35% de l’activité, estime Emmanuel Mouton. Le partenariat stratégique récent avec Continental nous permet d’aller à l’international bien accompagné..." Pour aborder le smart transport, Synox a réuni une grosse centaine de professionnels à sa journée Cap’IoT à Palavas-les-Flots le 9 juin, avec des applications sur les transports de marchandises, d’urgence et de santé, ou encore la mobilité urbaine, avec des exemples "smart city" de la métropole de Montpellier.







Ainsi 500 capteurs nourrissent en quasi temps réel une application mobile (intégré dans la solution billettique) informant sur les places réservées (PMR et livraison courte durée) des parkings du délégataire des transports montpelliérains TAM, afin d’orienter vers les places PMR disponibles et contrôler le stationnement sur les places livraisons.



Présente à Cap’IoT, la vice-présidente de la métropole aux Transports Julie Frêche a jugé que les capteurs peuvent aussi être utiles sur le sujet – polémique – de la ZFE. "On doit objectiver la contrainte, montrer aux parents des enfants scolarisés l’amélioration de la qualité de l’air..." Même intérêt du côté de Manu Reynaud, adjoint en charge du numérique de la Ville de Montpellier : "Les capteurs servent à piloter les politiques publiques."