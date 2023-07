Le dépôt-vente en ligne Omaj lève 2 millions d'euros

La start-up Omaj, une plateforme de vente de vêtements de seconde main, annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros, dont 500 000 euros issus de la participation de 200 particuliers sur la plateforme de crowdfunding Tudigo.



Les autres investisseurs sont l’actionnaire historique Motier Ventures (le family office des propriétaires de Galeries Lafayette), rejoint par Leia Capital (un groupement de femmes business angels investissant exclusivement dans des projets portés par une équipe féminine ou mixte), Archipel Ventures, et plusieurs autres business angels.

Investir dans la logistique

Fondée en septembre 2021, Omaj fonctionne sur le modèle du dépôt-vente. Les utilisateurs envoient gratuitement leurs vêtements, le site effectue le contrôle qualité des pièces et s'occupe de l'intégralité des étapes de la mise en vente (photos, fiche produit, mise en ligne, envoi).



Le site accepte les articles de mode premium et adulte. Il fixe lui-même les prix de vente (à partir de 15 euros) à partir d'un algorithme et d'une base de données. L'utilisateur est payé si le produit est vendu, l'entreprise prélevant une commission de 6 euros + 30% du prix de vente.



La levée de fonds permettra notamment de développer de nouveaux outils de processus logistique, d'investir dans la publicité, et de déménager l'entrepôt actuellement situé à Saint-Ouen. C'est là que la start-up stocke tous les vêtements placés en dépôt. Omaj emploie une vingtaine de personnes, dont la moitié travaille au studio photo et à l'entrepôt. Elle compte actuellement 50 000 utilisateurs, et a cumulé 50 000 ventes depuis ses débuts.