Le Fairphone 4 se lance aux Etats-Unis avec l'aide du français Murena

Le Fairphone 4, un smartphone de conception européenne se démarquant par sa modularité et réparabilité, ainsi que par sa volonté d'être "équitable" en matière d'approvisionnement, est désormais disponible aux Etats-Unis par le biais d'un partenariat avec la start-up française Murena. Il est vendu 599 dollars, et se destine principalement au réseau de l'opérateur T-Mobile.

Complémentarité de l'offre et valeurs communes

Fairphone et Murena sont partenaires depuis 2020. Le français est le principal développeur du système d'exploitation open source /e/OS, qui est une version d'Android qui se passe des services de Google et les remplace par des alternatives libres et ouvertes. L'accent est mis sur la protection des données personnelles avec l'intégration par défaut d'un bloqueur de publicité, d'une désactivation de la géolocalisation, et même d'un service pour masquer son adresse IP.



Conscient des besoins réels des utilisateurs, Murena propose une implémentation flexible qui permet d'accéder aux applications du Google Play Store si nécessaire (par exemple pour les apps bancaires ou d'entreprise), mais en donnant toujours un indice d'intrusivité qui détaille les traqueurs présents dans chaque application. De quoi maximiser son hygiène numérique. Une approche complémentaire avec celle de Fairphone, qui explique le rapprochement des deux entreprises.



Ce lancement du Fairphone 4 aux Etats-Unis s'est produit dans ce contexte. Il existait une appétence de longue date pour le Fairphone aux Etats-Unis, mais la jeune entreprise (basée aux Pays-Bas) avance prudemment et préfère toujours se concentrer sur le marché européen. Murena de son côté était déjà présent sur le territoire depuis deux ans avec son Murena One, un appareil de milieu de gamme, et ses offres de smartphones reconditionnés.

Murena voit grand

Le français a donc offert à Fairphone de gérer sa distribution. "Ils ont sauté sur la proposition, et nous avons créé en parallèle une filiale américaine," confie Gaël Duval, PDG de Murena. Conséquence de cette alliance, le Fairphone 4 n'est disponible qu'avec /e/OS aux Etats-Unis, tandis qu'en Europe il y a le choix d'utiliser la version d'Android de Google.



Pour rappel, le Fairphone 4 est sorti à l'origine en 2021 et dispose d'un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il est équipé d'un module caméra haut de gamme 48 MP, gère jusqu'à deux cartes SIM et est compatible 5G. Sa batterie de 3905 mAh est amovible comme au bon vieux temps et la plupart de ses composants sont interchangeables sans être un électronicien.



Cette coopération est amenée à se renforcer à l'avenir, et des annonces devraient survenir d'ici la fin de l'année. "Il est tôt pour penser à un partenariat exclusif," tempère Gaël Duval, "mais nous pourrions hypothétiquement être amenés à développer un OS spécial pour Fairphone." Murena travaille en parallèle sur sur le Murena Two, qui devrait être annoncé en septembre et disposera de fonctionnalités de protection de la vie privée intégrée directement dans le hardware.