Le FBI tente d'empêcher la vente de 40 millions de dollars de bitcoins par les hackers nord-coréens Lazarus

Le groupe de hackers nord-coréens Lazarus se prépare à passer à la caisse. Selon le FBI, la police fédérale américaine, des mouvements suspects laissent à penser que celui-ci s’apprête à revendre 1.580 bitcoins, ce qui représente plus de 40 millions de dollars.



Les autorités américaines ont identifié, et publié, six adresses associées à ces mouvements. Elles appellent les entreprises du secteur à “être vigilantes pour se prémunir contre les transactions effectuées directement avec ces adresses ou des adresses dérivées”.

Nombreuses attaques

La stratégie du FBI n’est pas nouvelle. Elle a même déjà porté ses fruits : en début d’année, la vente de 63 millions de dollars de cryptomonnaie par Lazarus a été déjouée. “Le FBI continuera à exposer les activités illicites du régime nord-coréen”, promet-il dans un communiqué de presse.



Selon la police américaine, Lazarus est à l’origine de plusieurs vols récents de cryptomonnaie : 60 millions de dollars chez Alphapo, 37 millions de dollars chez CoinsPaid et 100 millions de dollars chez Atomic Wallet. En 2022, le groupe avait aussi dérobé pour 625 millions de dollars sur la blockchain Ronin, créée pour le jeu NFT Axie Infinity.

Deux milliards volés en cinq ans

Fondé en 2009, Lazarus est l’un des groupes de hackers les plus actifs du monde. Le FBI estime qu’il est directement contrôlé par le régime nord-coréen. Il s’est fait connaître du grand public en 2014 avec le piratage de Sony Pictures, qui avait débouché sur la publication de données confidentielles et de plusieurs films pas encore sortis en salles.



Selon un rapport récent du cabinet TRM Labs, Lazarus a volé près de 2 milliards de dollars en cryptomonnaie depuis 2018, au cours d’une trentaine d’attaques. Environ 40% de cette somme ont été dérobés en 2022. Depuis le début de l’année 2023, le butin de Lazarus se chiffre à un peu plus de 200 millions de dollars.