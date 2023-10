Le fisc américain réclame près de 30 milliards de dollars à Microsoft

C’est un redressement fiscal salé que vient de recevoir Microsoft. Mercredi 11 octobre, dans un document transmis au gendarme boursier, le géant de Redmond a indiqué que le fisc américain, l’IRS, lui réclamait 28,9 milliards de dollars, sans compter le paiement de pénalités et d'intérêts.



Ce redressement porte sur une période allant de 2004 à 2013. Il fait suite à un audit mené en 2012 par les inspecteurs de l’IRS, qui avait fait apparaître des anomalies dans la répartition des recettes et des dépenses entre Microsoft et des filiales situées dans des pays à faible imposition, notamment à Porto Rico (territoire des Etats-Unis).



Le concepteur de Microsoft ne conteste pas les faits. Il a depuis modifié sa structure comptable pour se mettre en conformité. “Les problèmes soulevés par l'IRS sont pertinents pour nos pratiques passées, mais pas pour nos pratiques actuelles”, assure-t-il.

Microsoft fait appel

Pour autant, Microsoft explique qu’il va contester l’ampleur du redressement fiscal. La société estime que son montant est trop élevé, soulignant qu’elle a déjà payé des impôts bases à l'étranger sur ces profits lorsqu’elle les a rapatriés aux Etats-Unis, dans le cadre d’une réforme fiscale adoptée en 2017.



Selon ses calculs, Microsoft estime ainsi que le montant du redressement devrait être inférieur d’au moins dix milliards de dollars. Le groupe va faire appel de cette décision auprès de l’IRS. Et n’exclut pas de saisir la justice si besoin, une procédure qui prendra encore plusieurs années.