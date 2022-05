Le fondateur de WeWork lève 70 millions de dollars pour sa nouvelle entreprise, Flowcarbon

On peut avoir coulé une licorne, dilapidé une fortune en dépenses somptuaires et train de vie de nabab tout en licenciant plusieurs milliers de personnes, multiplié les frasques en abusant d'alcool et de drogues, et relever des fonds comme si de rien n'était.



Adam Neumann, le fondateur de l'entreprise de coworking WeWork, dont il est parti avec un parachute doré de 1,7 milliard de dollars malgré un bilan désastreux, a créé une nouvelle start-up qui vient de boucler un financement de 70 millions de dollars auprès du fonds crypto d'Andreessen Horowitz, a dévoilé Reuters.



Flowcarbon, également cofondée par l'avocate Dana Gibber, Caroline Klatt et Ilan Stern (un ancien de Bear Sterns et Merrill Lynch) transpose le marché des crédits carbone certifiés (échange de quotas d'émissions de CO2) sur la blockchain.



Donner plus de transparence au marché du carbone

Andreessen Horowitz n'est pas le seul investisseur à croire en cette nouvelle aventure entrepreneuriale. General Catalyst, Samsung Next, le family office 166 2nd, RSE Ventures, Allegory Labs (semiconducteurs), Fifth Wall, Box Group, et Celo Foundation (finance décentralisée) ont également participé au tour de table, qui prend la forme d'un financement en equity classique pour 32 millions de dollars et d'une vente de tokens pour 38 millions.



"Le marché du carbone est extrêmement opaque et nous pensons que la demande en compensation carbone est en train de dépasser rapidement l'offre. La tokenisation est une solution évidente", déclare une associée d'a16z crypto.



Depuis deux ans, Adam Neumann se consacre à son family office, qui a investi dans le monde de la blockchain et des cryptomonnaies. En novembre dernier, il expliquait à un journaliste du New York Times que c'était dans le cadre de ces activités qu'il avait découvert le protocole Klima, un marché décentralisé pour les crédits carbone. L'entrepreneur fantasque, qui pourrait se refaire une virginité sur le dos de la protection de l'environnement, est actuellement le personnage central d'une série diffusée sur Apple TV+, WeCrashed, dans laquelle il est incarné par l'acteur Jared Leto.