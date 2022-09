Le fonds américain PSG Equity s'empare de Zenchef pour son logiciel de gestion des restaurants

Zenchef, jeune pousse française ayant mis au point un logiciel de gestion pour les restaurants, est rachetée par le fonds américain PSG Equity. Le montant de cette acquisition, annoncée par Les Echos, n'est pas précisé. Mais le fonds injecte à cette occasion 100 millions d'euros dans la start-up et prévoit de lui apporter d'autres fonds en vue d'acquisitions.



Une solution de paiement par QR code

La start-up a été fondée en 2011 par Xavier Zeitoun, Thomas Zeitoun et Julien Balmont. Zenchef se présente comme un logiciel de gestion pour les restaurants. Avec cette solution un restaurateur peut gérer l'ensemble des réservations ainsi que son plan de salle, son site web, ses menus (en ligne ou via QR code), le paiement numérique et la facturation, la prise de commande, un service de click & collect, ses stocks, ses avis, son fichier client.



Zenchef n'est pas un logiciel de caisse, mais la start-up a mis au point un système de paiement par QR Code comme la start-up Sunday. Le client peut régler la note avec le moyen de paiement qu'il souhaite en scannant un QR Code (il est possible de diviser l'addition, payer certains produits ou un montant défini, et laisser un pourboire). Zenchef assure que sa solution peut être facilement intégrée avec des logiciels de caisse.

Pas de commission sur les réservations

La start-up revendique 7000 clients répartis dans une quinzaine de pays. Elle assure avoir géré près de 50 millions de réservations soit approximativement 170 millions de couverts dont plus de 42 millions en 2021. Elle ne prend pas de commission sur les réservations et ne demande pas de promotions agressives pour promouvoir les restaurants. Une façon de se démarquer de certains concurrents.



Sous la houlette de PSG Equity, Zenchef entend s'imposer en Europe. "Nous sommes convaincus que ce partenariat avec PSG marque le début d’une nouvelle étape de croissance et confirme à la fois la pertinence de nos solutions et notre position stratégique dans le secteur de la restauration", explique Xavier Zeitoun, cofondateur et CEO de Zenchef.



Zenchef va lancer de nouveaux produits BtoB et BtoC que ce soit via des acquisitions ou des développements internes. L'année dernière Zenchef s'est emparée de Billee afin de lancer sa solution Zenchef Pay. Le Français prévoit de lancer prochainement une application mobile grand public permettant de vérifier la disponibilité des restaurants et de réserver une table. Au lancement seulement 1500 restaurants seront référencés sur Paris.