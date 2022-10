Le fonds crypto d'Andreessen Horowitz a perdu 40% de sa valeur en six mois

Andreessen Horowitz est le plus gros investisseur en cryptomonnaies de la Silicon Valley. L'entreprise de capital-risque, surnommée a16z, est donc aussi l’une des principales victimes de la crise qu’elles traversent en ce moment. Elle doit désormais faire face à des investisseurs inquiets face à la perspective d'un "hiver de la crypto", comme il y a pu en avoir pour l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle.

a16z a investi massivement dans la crypto

Il faut dire que l’entreprise a injecté des fonds dans de nombreuses entreprises du Web3 telles que Coinbase, OpenSea ou encore Solana. Une initiative portée par Chris Dixon, associé général de la société et principal décideur de ses investissements en crypto. Son influence dans le milieu est considérable, et il a notamment contribué à l'essor des levées de fonds dans les NFT.



Il a investi plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur jusqu'à présent. En 2018, il a lancé un fonds crypto totalisant 350 millions de dollars (le premier dans le genre), puis un second en 2020 et un troisième en juin 2021, résultat d’une levée de fonds éclair de 2,2 milliards de dollars. En mai dernier, la société a doublé la mise avec l’annonce du closing d'un nouveau fonds de 4,5 milliards de dollars dédié au secteur, mais le timing n'était pas opportun, avec un dégonflement depuis de la bulle des valeurs tech et de reflux du cours du bitcoin.

La crypto en crise

L’inflation et les taux imposés par les banques centrales font dégringoler les monnaies parallèles. À l’heure de la rédaction de cet article, le bitcoin vaut environ 20 712 euros, un chiffre bien éloigné (-70%) des près de 69 000 euros (valeur record) affichés en novembre 2021, qui en dit long sur l’effondrement du marché. Solana, une cryptomonnaie émergente qu'Andreessen Horowitz a achetée en juin 2021, a perdu plus de 80% de sa valeur depuis le début de l'année.



Nombre d’entreprises soutenues par a16z font face à une baisse de la demande. C’est notamment le cas de Coinbase, dont le nombre d'utilisateurs a fortement diminué. Au cours des six premiers mois de l'année, Andreessen Horowitz a perdu 2,9 milliards de dollars liés à sa participation restante dans l’entreprise, qui a aussi perdu 80% de sa valeur. La demande concernant les NFT, cette application de la blockchain à l'échange de biens numériques, semble aussi avoir été réduite à néant.

-40% en six mois pour le principal fonds d'a16z

Mercredi 27 octobre 2022, le Wall Street Journal rapporte selon des "personnes proches du dossier" que le principal fonds crypto d'Andreessen a perdu environ 40% de sa valeur au cours du premier semestre 2022. De façon générale, l’écosystème se complique avec le durcissement de la régulation dans la plupart des pays occidentaux. L'absence de réglementation avait jusqu'alors facilité la création de milliers de cryptomonnaies, dont bon nombre se sont soldées par des échecs spectaculaires, par ailleurs souvent liés à des arnaques.



En conséquence, le VC californien a tout de même ralenti ses investissements dans l’écosystème crypto, et ce malgré une trésorerie record. L’entreprise a annoncé neuf opérations de démarrage en cryptomonnaies au troisième trimestre 2022, alors qu'elle en avait annoncé 26 au quatrième trimestre 2021. La société a également réduit la valeur de ses deuxième et troisième fonds crypto cette année.

En bénéfice malgré tout

Mais si le bilan des derniers mois est sombre, il ne doit pas balayer les bénéfices conséquents déjà réalisés par Andreessen grâce aux cryptomonnaies. La société est à l’origine d'un des paris les plus lucratifs de l'histoire du capital-risque : elle a rendu plus de 4 milliards de dollars d'actions à ses investisseurs au cours des deux mois qui ont suivi l'introduction en bourse de Coinbase par une cotation directe en avril 2021. Fin 2021, Andreessen Horowitz avait multiplié son investissement initial par 10,6 fois. Ainsi, même avec l’actuel "hiver crypto" et la perte de 50 à 60% du cours du bitcoin, a16z est certainement encore bénéficiaire...

"Un horizon à très long terme"

Et surtout, cela n’empêche pas Chris Nixon de croire dur comme fer à l’avenir du secteur, et de continuer à y investir. Conviction préservée, il a déclaré au WSJ qu'il réfléchit sur "un horizon à très long terme" pour les cryptomonnaies, car le secteur "n'en est qu'aux premiers stades de l'acquisition d'utilisateurs".



Selon lui, le ralentissement du marché est même "une opportunité pour l'entreprise de continuer à soutenir les entrepreneurs en crypto". "Ce que je regarde, ce ne sont pas les prix. Je regarde l'activité des entrepreneurs et des développeurs. C'est la métrique de base", a-t-il poursuivi, restant "fidèle à la vision crypto-centrique de l'Internet appelée Web3".