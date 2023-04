Le fonds d’investissement Runa Capital ouvre un bureau à Paris

Déjà présent au Luxembourg, à Palo Alto, à Londres et à Berlin, le fonds d’investissement Runa Capital, satisfait de ses investissements dans des start-up tricolores, va ouvrir un bureau à Paris pour pouvoir suivre de plus près les entrepreneurs français. Il sera dirigé par Maxime Corbani, un ex-entrepreneur (Dashblock, YC S19) passé du côté VC.

"Il était temps pour nous d'ouvrir un bureau français afin de nous rapprocher de nos entreprises en portefeuille et plus généralement de cet écosystème qui nous tient à cœur", explique-t-il. Le local n’est pas officiellement trouvé mais l’idée est de s’installer dans le 9e arrondissement parisien, à proximité de la place de l'Opéra, un quartier particulièrement apprécié de l’écosystème tech.

De l'amorçage à la la série B

Runa Capital est une société de capital-risque fondée en 2010 par des ingénieurs et entrepreneurs russes. En douze ans, elle a levé et déployé 500 millions de dollars dans environ 100 entreprises technologiques au sein de treize pays, en Europe et aux Etats-Unis. Elle investit généralement entre 1 et 5 millions d’euros, exclusivement dans des start-up B2B, principalement dans le SaaS, la deep tech, la fintech et la santé numérique, de l’amorçage à la série B.

L’année dernière, le siège de la société, historiquement situé à Palo Alto, dans la Sillicon Valley, a été re-localisé au Luxembourg pour "marquer son intérêt pour les start-up du Vieux continent". "Aujourd'hui, l'entreprise la plus importante de notre portefeuille est européenne", a indiqué Maxime Corbani, faisant référence à la fintech allemande Mambu. Il est assez rare que le déménagement se fasse dans ce sens pour le noter.

Le premier investissement de Runa Capital dans une entreprise française remonte à 2012. Il s'agissait de Capptain, l’entreprise qui propose une solution de collecte des données d'usage et permet d'envoyer des notifications push pour applications mobiles, rachetée par Microsoft en 2014. Depuis, le fonds a continué d’étoffer son portefeuille dans l'écosystème français et y totalise aujourd’hui une douzaine d'investissements avec notamment Pasqal, Goodays (anciennement Critizr), Bigblue, Forest Admin ou encore OpenReplay.