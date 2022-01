Le fournisseur d'identité numérique Veriff lève 100 millions de dollars pour poursuivre son développpement

La start-up Veriff, située à Tallinn en Estonie, vient d'annoncer avoir bouclé une série C de 100 millions de dollars menée par Tiger Global et Alkeon accompagnés par les investisseurs historiques IVP et Accel. Cette nouvelle opération porte le montant total des fonds levés à 200 millions de dollars pour une valorisation à 1,5 milliard de dollars.



De nombreux clients

Veriff est un fournisseur d'identité numérique. Son logiciel a déjà conquis de nombreux secteurs : fintech, cryptomonnaie, mobilité, jeux, éducation... Parmi ses clients, on trouve par exemple la start-up Starship (livraison par des véhicules autonomes), Deel (plateforme de gestion de paie), Joyride (gestion de services de mobilité), la fintech Monese ou encore Visa.



Son logiciel de vérification d'identité – disponible dans 190 pays et 36 langues – repose sur un système d'apprentissage automatique capable de vérifier la correspondance entre une pièce d'identité et l'utilisateur souhaitant se connecter à un service. L'une des spécificités de Veriff est le fait qu'elle propose une vérification par la vidéo. Dans les faits, la plupart de ses clients s'appuient plutôt sur la photographie, comme le précise Techcrunch.



Des vérifications multipliées par 20 aux Etats-Unis

Le marché de l'identité numérique est en pleine explosion, boosté par la pandémie de Covid-19 qui a accéléré l'adoption de certains services numériques. En 2021, la jeune pousse estonienne dit avoir multiplié par 8 les volumes de vérification d'identité dans le monde et par 20 aux Etats-Unis, pays dans lequel elle possède un bureau. Elle revendique une croissance de 150%.



Grâce à ce nouveau tour de table, l'entreprise souhaite accélérer le déploiement de sa technologie et investir massivement dans la R&D pour étoffer ses solutions. Des recrutements sont également prévus dans les équipes de vente et de marketing. Veriff est aujourd'hui composée de 360 personnes réparties entre l'Estonie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.



Un nouveau marché va bientôt s'ouvrir pour Veriff : la Commission européenne veut doter chaque citoyen et entreprise européens d'un portefeuille d'identité numérique. En cliquant sur un bouton sur leur smartphone, ils pourront prouver leur identité et partager des documents. Ces portefeuilles pourront être fournis par des autorités publiques et des entreprises, à condition d'être reconnus par les Etats membres.