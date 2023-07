Le français Microoled lève 21 millions d'euros pour s'imposer sur le marché de la réalité augmentée

Microoled, spécialiste des micro-écrans Oled basé à Grenoble, annonce une levée de fonds de 21 millions d'euros le 12 juillet 2023. Elle est menée par Jolt Capital, avec le soutien de Bpifrance par le biais du Fonds Innovation Défense, et la participation de Cipio Partners et Ventech, investisseurs historiques de Microoled.



Créée en 2007, Microoled est parvenu à s'imposer comme un poids lourd des micro-écrans au niveau mondial en se concentrant sur des composants à basse consommation. Elle est notamment un fournisseur important pour les systèmes de visualisation utilisés dans la défense et la sécurité, ainsi que pour le sport, la chasse et le médical. On retrouve ses composants entre autres dans des caméras, jumelles, lunettes de visée, microscopes...

Finaliser sa prochaine génération d'écrans

Le français s'attaque depuis quelques années au segment encore balbutiant des lunettes de réalité augmentée, et mise là encore sur le sport avec sa plateforme technologique ActiveLook, qu'il met à disposition des fabricants de lunettes. Cette levée de fonds doit permettre à l'entreprise de finaliser le développement de sa prochaine génération d'écrans, qui se démarquera par un affichage couleur RGB (plutôt que monochromatique) et une plus forte haute luminosité.



De quoi lui permettre d'atteindre de nouveaux marchés, alors que les géants technologiques comme Apple ou Meta sont en passe de rentrer dans une course à l'innovation. Ces fonds lui permettront aussi d'étendre ses capacités de production à Grenoble et de renforcer ses équipes commerciales, notamment à l’étranger.



"Microoled s’inscrit parfaitement dans la typologie des entreprises deeptech de croissance que nous recherchons chez Jolt. Des technologies clés brevetées dans le domaine du semi-conducteur, une vraie opportunité d’industrialisation sur notre sol, des marchés B2B en croissance, des produits à la fois puissants et économes en énergie. Nous sommes ravis de voir l’entreprise rejoindre notre portefeuille, et de l’accompagner à devenir le leader mondial du light AR," a déclaré Pierre Garnier, managing partner chez Jolt Capital, par voie de communiqué.