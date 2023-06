Le français Pigment lève 88 millions de dollars pour son logiciel de planification stratégique

88 millions de dollars, soit environ 81,6 millions d’euros. C’est le joli montant de la levée de fonds dévoilée ce 8 juin par Pigment, l’éditeur français d’un logiciels SaaS de planification. Le tour de table a été mené par Iconiq Capital avec Felix Capital, Meritech, IVP et FirstMark Capital. Il porte à 248 millions de dollars le montant total levé par la start-up depuis sa création en 2019. L'objectif est d’investir massivement dans l’innovation, et les équipes de R&D ont pour consigne de mettre la priorité sur l’IA.

Prendre de meilleures décisions, plus rapidement

"Les directions, financières en particulier, prennent des décisions sur la base de données souvent erronées ou incomplètes et mettent des jours voire des mois à réagir à des phénomènes comme l’inflation", explique Eleonore Crespo, co-fondatrice et co-directrice générale de Pigment. C’est cette problématique qu'elle estime régler avec sa solution.

La start-up développe un logiciel qui stocke toute les données des entreprises à un même endroit et dispose d’outils de qualification, d’analyse et de simulation qui permettent aux dirigeants des branches financières, commerciales, RH ou marketing de prendre des décisions optimisées plus rapidement.

Un logiciel de planning

La plateforme permet également aux clients de coupler leur data avec les données externes de leur choix. Ils peuvent faire du benchmark ou encore intégrer les taux de change dans l’application pour simuler des scénarios du type : "Comment évolueront mes marges si le taux de change augmente de 15% ?".

"Dans la phase économique particulière que l’on traverse, le logiciel aide les entreprises à comprendre comment l’inflation à 5% joue sur leurs coûts, leurs ventes, leurs équipes ; et à anticiper comment elle les impactera demain si elle atteint 10%. Il les aiguille sur la meilleure manière de réagir sur leurs prix ou sur le plan des ressources humaines", explique-t-elle.

Les Etats-Unis comme principal marché

Les clients de Pigment sont essentiellement des grands groupes car "plus l’entreprise est complexe, plus la plateforme de Pigment est utile", selon la co-fondatrice. En Europe, elle est utilisée par des sociétés de la nouvelle économie telles que ManoMano, Blablacar, ou Deliveroo, ou des fintech comme Airtable, Miro et Figma.

Aux Etats-Unis, qui constitue aujourd’hui son principal marché, la société compte des clients comme Mozilla Firefox et se vante d’avoir bénéficié d’un important bouche à oreille.

Eleonore Crespo ne souhaite pas divulguer le nombre de clients mais assure qu’il a quintuplé en 2022 et que son nombre d’utilisateurs a lui été multiplié par dix l’année dernière.

Une croissance maîtrisée

L'entreprise, qui compte 250 salariés et possède des bureaux à Paris, Londres, New York et Toronto, revendique une trajectoire de croissance maîtrisée. Sa co-fondatrice ne communique pas sur son chiffre d’affaire, ni sur sa rentabilité, mais assure que son revenu annuel récurrent a augmenté de 600% en 2022.

"En réalité on n’avait pas besoin de lever, on avait encore quasiment tout l’argent des deux levées précédentes. Mais on est une entreprise de planning et on a voulu avoir un coussin de sécurité dans l’incertitude actuelle du marché, pour pouvoir imaginer nos perspectives d’innovation sur le long terme", tient-elle à préciser.

Priorité à l’IA

Ces perspectives sont pour l’heure focalisées sur la partie intelligence artificielle. Au début du mois, l’entreprise a présenté "Pigment AI", une suite d’outils d’IA destinée à alimenter sa plateforme. D’ores et déjà disponible en bêta pour tous les clients qui le souhaitent, elle le sera de manière publique dans les mois à venir.

De nouveaux modules sont en préparation et permettront aux entreprises de faire des requêtes en langage naturel ou encore de générer des rapports semi-automatisés. En parallèle, Pigment planche sur des interfaces spécialisées pour les différents services : une pour les équipes RH, une autre pour les équipes commerciales, etc.