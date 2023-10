Le français Planisware annonce son introduction en bourse et espère lever 241 millions d'euros

Presque 30 ans après sa création, la société française Planisware a dévoilé lundi 2 octobre son plan pour entrer en bourse. Spécialisée dans l'édition de logiciels à destination des entreprises pour la gestion de projets, elle espère lever 241 millions d'euros en vendant le 12 octobre quelque 15 millions d'actions, à un prix à définir entre 16 et 18 euros. Ce faisant, elle vise une valorisation estimée entre 1,11 et 1,25 milliard d'euros, rapporte l'agence de presse britannique Reuters.



"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'introduire Planisware sur Euronext Paris et de franchir cette étape importante qui nous permettra d'accroître notre visibilité sur le marché, la notoriété de notre marque et notre capacité d'accélération", a commenté Pierre Demonsant, cofondateur et président de l'entreprise.

Un modèle SaaS stable et attrayant

Cette IPO s'inscrit dans la quête d'une position de leader. Avec une vaste offre SaaS (software as a service) et une "longue histoire de croissance durable", Pierre Demonsant nourrit en effet "de grandes ambitions" pour Planisware qu'il espère faire devenir "le premier fournisseur de solutions logicielles multi-spécialisées de gestion de projets et de portefeuilles" d'entreprises.



Forte d'un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros en 2022 et d'un taux de croissance gravitant autour de 20% ces dernières années, la firme française emploie déjà près de 600 personnes à travers un total de 12 bureaux en France et à l'étranger et fournit ses logiciels à plus de 540 entreprises clientes dans plus de 30 pays.



Pour son introduction en bourse, Planisware met l'accent sur la fiabilité de sa plateforme dans le cloud et de ses logiciels, lesquels sont infusés de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Surtout, ses dirigeants assurent aux potentiels futurs actionnaires qu'un modèle d'affaires SaaS résilient dans une économie de projet assure des revenus (et donc des dividendes) récurrents et stables.