Le Français Sendinblue continue ses acquisitions avec le service de visioconférence MeetFox

Sendinblue poursuit ses emplettes. La start-up de la French Tech spécialisée dans le marketing digital, s'empare de MeetFox. Cette acquisition annoncée le 9 mars 2022 lui permet de se doter d'outils de planification et de visioconférence développés par la start-up basée à New-York. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés. Les deux start-up partagent un objectif commun : numériser et fluidifier les interactions avec les clients.



un outil de visioconférence

Trois nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées sur la plateforme Sendinblue. Un outil de planification automatisé, qui sera accessible par le CRM Sendinblue, pourra être intégré via différents canaux (web, app, e-mail, réseaux sociaux ou messagerie). MeetFox a mis au point une fonction de traitement des paiements qui intéresse Sendinblue. Elle génère automatiquement les factures, se connecte aux comptes Stripe et permet de personnaliser les politiques d'annulation. Enfin, MeetFox a développé une solution de visioconférence permettant aux PME de les héberger sur leur propre site et de partager leurs propres liens. Si besoin, ce service peut être utilisé avec d'autres outils de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.



Sendinblue précise que les nouvelles fonctionnalités seront intégrées sur sa plateforme au cours des 12 prochains mois. La start-up du Next40 mise sur l'explosion de la demande en logiciels de visioconférence et planification liée à la pandémie de Covid-19. Le marché mondial de la visioconférence devrait passer de 5,6 milliards de d'euros à près de 11,7 milliards d'ici 2028, selon Sendinblue.



4 acquisitions en 6 mois

Sendinblue signe ainsi sa quatrième acquisition en l'espace de six mois et confirme ainsi ses ambitions à l'international. Le spécialiste des outils marketing et commerciaux afin d'aider les PME à mettre en œuvre et développer leur relation client, étoffe ainsi sa panoplie de solutions. "Avec MeetFox, nous ajoutons un nouvel outil à notre arsenal de marketing digital, permettant aux PME de créer une expérience utilisateur plus professionnelle et de rationaliser la coordination des réunions", explique Armand Thiberge, CEO de Sendinblue, dans un communiqué.



En septembre dernier, faisant suite à sa levée de fonds de 140 millions d'euros annoncée en octobre 2020, Sendinblue a annoncé le rachat de trois start-up : Metrilo, Chatra et Pushowl. Grâce à ces acquisitions, visant à muscler son offre de produits pour l'e-commerce, Sendinblue souhaite notamment proposer un chatbot personnalisable et un tableau de bord analytique avancé pour connaître les retombées de chaque campagne marketing. La pépite entend poursuivre le développement de son produit et son expansion internationale. Elle ouvre des bureaux supplémentaires à New York et à Vienne (Autriche).