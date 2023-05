Le géant chinois de l'e-commerce Pinduoduo délocalise son siège social en Irlande

Sur le papier, PDD Holdings n’est plus une entreprise chinoise. Dans un document adressé fin avril au gendarme boursier américain, la maison mère du géant chinois du e-commerce Pinduoduo a changé l’adresse de son siège social, désormais localisé à Dublin et non plus à Shanghai.

Ce changement d’adresse pourrait s’expliquer par la volonté de placer sa filiale internationale Temu, qui rencontre un énorme succès aux Etats-Unis et qui vient d’être lancée en Europe, à l’abri de potentielles sanctions américaines, alors qu'un projet de loi doit permettre à la Maison blanche de cibler des entreprises chinoises. L’an passé, TikTok, détenu par le groupe chinois ByteDance, avait également délocalisé son siège social, passant de Pékin à Singapour.

Mais cette manœuvre pourrait bien être insuffisante. TikTok reste en effet dans le viseur de Washington. Et Pinduoduo vient d’être épinglé par des chercheurs chinois en cybersécurité, qui l’accusaient de collecter illégalement des données sur ses utilisateurs par l’intermédiaire d’un logiciel malveillant inclus dans son application mobile. Dans la foulée, Google avait retiré cette dernière de son magasin d’applications.

Articles à prix cassés

Lancé en 2015, Pinduoduo, rebaptisé PDD Holdings en début d’année, a bouleversé le marché du commerce en ligne en Chine, avec son concept d’achats groupés entre membres de la famille, amis ou voisins. Il ne cesse depuis de gagner des parts de marché à Alibaba et JD.com, les deux poids lourds historiques du secteur. Il compte désormais plus de 750 millions de clients dans le pays.

Comme Alibaba, avec sa plateforme internationale Aliexpress, Pinduoduo souhaite accélérer à l’étranger. En septembre 2022, il a ainsi lancé une plateforme cross-border (les achats sont directement expédiés depuis des entrepôts chinois) aux Etats-Unis. Baptisé Temu, celui-ci propose des vêtements, des bijoux, des ustensiles de cuisine ou encore des accessoires électroniques à prix cassés. L’application rencontre un véritable succès, avec près de 20 millions d’utilisateurs actifs aux Etats-Unis.

Après le gigantesque marché américain, Temu a débarqué en début d’année au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis quelques jours, la plateforme a aussi été lancée en toute discrétion dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, où elle est actuellement l'application la plus téléchargée sur l'App Store, toutes catégories confondues.