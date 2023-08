Le gendarme boursier américain s'attaque désormais aux NFT

La Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés financiers, a décidé de poursuivre un émetteur de NFT, considérant que ces crypto-actifs tombaient sous sa régulation. Il s'agit d'un nouveau signal de la reprise en main du secteur des cryptomonnaies par le gendarme boursier américain, qui depuis plusieurs mois enchaîne les procédures à l'encontre notamment de Binance et Coinbase.



C'est la première fois, en revanche, que la SEC s'attaque aux NFT. La société mise en cause est Impact Theory, un média basé à Los Angeles qui a lancé un projet de NFT que le gendarme boursier considère comme un produit d'investissement, ayant rapporté une trentaine de millions de dollars à son émetteur. Or, ce produit n'avait pas été enregistré auprès du superviseur.

Amende de 6 millions de dollars

L'affaire s'est réglée par le biais d'une amende de 6,1 millions de dollars infligée par la SEC à Impact Theory. La Commission a par ailleurs requis que le média ne touche aucune commission sur les reventes éventuelles de ces NFT sur le marché secondaire. L'entreprise devra enfin transformer l'objet de ces crypto-actifs afin qu'ils ne soient plus assimilables à des titres financiers. Par exemple en permettant à leurs possesseurs d'accéder à certains services ou avantages.



Auditionné en avril dernier par la Chambre des représentants des États-Unis, le président de la SEC Gary Gensler avait déclaré à propos du secteur des cryptomonnaies qu'il n'avait "jamais vu de secteur aussi peu respectueux des lois en quarante ans de carrière dans la finance". Ces derniers mois, le superviseur des marchés boursiers a notamment poursuivi la plateforme de trading Bittrex, mis Binance US à genoux, et poursuivi la plateforme de trading Coinbase pour divers chefs d'accusation contestés par la plateforme.