Le gouvernement annonce un programme de préparation aux cyberattaques pour les hôpitaux

Les ministres de l’Intérieur, de la Santé et du Numérique ont dévoilé mercredi 21 décembre un “vaste” programme destiné à mieux préparer les établissements de santé à faire face aux incidents cyber et à s’en prémunir, après les deux attaques qui ont touché les hôpitaux de Corbeil-Essonnes et de Versailles.