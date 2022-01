Le gouvernement prépare une grande refonte des démarches administratives pour les entreprises

La simplification administrative pour les entreprises franchira une nouvelle étape en 2022, avec la refonte de plusieurs services en ligne dédiés aux professionnels. Trois nouveaux sites seront mis en ligne par le gouvernement, a-t-il annoncé dans un communiqué.



Entreprendre.service-public.fr sera le centre d'information et d'orientation pour les créateurs et les chefs d'entreprise. La nouvelle version de formalites.entreprises.gouv.fr fera office de guichet unique pour l'ensemble des formalités d'immatriculation, de modification ou de cessation d'activité, et pour déposer ses comptes. Elle regroupera les ressources d'une dizaine de sites différents, gérés notamment par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE), auxquels le nouveau site se substituera dès le 1er janvier 2023.



Un identifiant unique pour toutes les démarches fiscales et sociales

Enfin, portailpro.gouv.fr permettra de déclarer et payer les sommes dues à l'Urssaf, aux impôts et à la Douane, et d'effectuer les démarches fiscales et sociales à l'aide d'un identifiant unique. Le site affichera une synthèse de la situation de l'entreprise sous forme de tableau de bord, et proposera également une messagerie sécurisée avec les services publics concernés.



"Certaines informations et formalités sont encore éparpillées sur de nombreux sites publics, parfois denses, méconnus ou mal référencés. Cette situation engendre un manque de lisibilité et de fluidité dans la recherche d’informations et la réalisation des démarches en ligne par les entreprises et les entrepreneurs et ces nombreux canaux d’informations ne permettent pas toujours d’identifier les sources officielles de l’Etat", indique le communiqué de Bercy.