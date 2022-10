Le gouvernement veut soutenir financièrement l'écosystème NFT français

Les NFT ont encaissé le coup de la déroute des marchés crypto depuis le début de l'année, et l'annonce semble par conséquent un peu en décalage. Mais le gouvernement a décidé de s'emparer du sujet des jetons non fongibles, un type d'actif numérique logé sur les blockchains.

Soutien de France 2030

Lors de l'inauguration de la NFT Factory le 18 octobre, un espace de 400m² dédié aux NFT dans le cœur de Paris, à la fois galerie, comptoir d'échange, lieu de formation et d'événementiel, le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot a déclaré que la France avait "tous les atouts pour devenir une plateforme européenne et mondiale des NFT". "Il faut que l'on accompagne ce mouvement avec le soutien de l'argent public, dans le cadre de France 2030", a jouté le ministre délégué.



Jean-Noël Barrot a expliqué qu'il fallait par ailleurs "construire un cadre régulatoire pour les NFT, objets encore non identifiés, notamment en matière de sécurité juridique", rapporte l'AFP.



Dans une interview au média spécialisé The Big Whale, publiée ce 19 octobre, Jean-Noël Barrot se montre un peu plus précis en annonçant avoir saisi, avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal, l’Inspection générale des finances "d’une mission globale sur les NFT. Elle dressera notamment un panorama des usages et pourrait proposer des pistes d’évolution de la réglementation afin de permettre le développement des acteurs du secteur", explique-t-il. Pour l'instant les NFT n'entrent pas dans le champ du règlement MiCA sur les crypto-actifs, adopté par l'Union européenne.

Un écosystème français dynamique

Selon Dune Analytics, le volume d'échanges de NFT s'est effondré de 97% depuis son plus haut de janvier 2022. Il serait passé de de 17 milliards de dollars à 466 millions de dollars fin septembre 2022. Par ailleurs, les vols de NFT (arnaques et piratages) auraient totalisé plus de 100 millions de dollars de butin entre juillet 2021 et juillet 2022, selon Elliptic.



Malgré tout, l'écosystème français reste dynamique. La semaine dernière, un nouveau fonds de capital-risque dédié au web3 s'est encore lancé, pour investir dans les domaines du luxe, de l'art, de la musique et du sport. Quatre domaines de prédilection pour les NFT. Ce fonds de 150 millions d'euros associe le VC français Trail et le suisse Stake Capital. Un lancement qui fait suite à ceux de Ledger avec Cathay Innovation, et de Xange. La France est également l'une des grandes places mondiales des jeux blockchain.