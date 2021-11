Le groupe agroalimentaire Avril est victime d'une cyberattaque

Le groupe agroalimentaire français Avril, présent dans l'alimentation humaine et dans les énergies renouvelables, est victime d'une attaque informatique, a révélé le média spécialisé Les Marchés dans un article publié le 5 novembre 2021. L'information a été confirmée par l'intéressé auprès du MagIT. A ce stade, Avril n'évoque pas de chiffrement ou de vol de données.



Plus d'accès aux mails

Des mesures nécessaires à la protection des systèmes d'information ont été prises par Avril. Il a également coupé son réseau IT. Par conséquent, les salariés n'ont plus accès aux serveurs, à leurs adresses email professionnelles ainsi qu'aux divers outils numériques de l'entreprise.



L'ouverture d'un fichier vérolé serait à l'origine de cet incident de sécurité dont les conséquences – notamment sur les capacités de production – ne sont pas encore précisément connues. D'après Les Marchés, le site du groupe aurait été inaccessible pendant plusieurs heures. Plus grave, certains sites du groupe fonctionnent "en mode dégradé".



Avril est l'un des plus importants groupes agroalimentaires français avec un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Il possède un portefeuille de 27 marques, dont La Compagnie des Saveurs, Lesieur, Matines… Il est présent dans 19 pays et compte 82 sites industriels dans le monde, dont 60 sont situés en France.



Les hackers n'épargnent personne

Cette cyberattaque est la preuve, une fois de plus, que les grandes entreprises ne sont pas épargnées par les hackers. La filiale américaine du géant brésilien de la viande JBS a également été touchée par une attaque en juin 2021 provoquant un retard dans les transactions entre les fournisseurs et les clients. Ce fut le cas aussi de la coopérative céréalière de l'Iowa en proie à un ransomware associé au groupe criminel BlackMatter.