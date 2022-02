Le groupe Casino crée une coentreprise avec Ocado pour déployer plus d'entrepôts automatisés

Ocado a séduit Casino en automatisant avec succès un entrepôt Monoprix en région parisienne. Le groupe français annonce ce 17 février 2022 qu'il étend son partenariat avec l'entreprise britannique spécialisée dans la robotisation logistique. Ils vont créer une coentreprise "chargée de développer et de gérer, de manière exclusive en France, des entrepôts automatisés équipés de la technologie Ocado".



Des entrepôts partagés

La société proposera des services incluant le montage du projet pour la construction et l'implantation des entrepôts ainsi que la gestion des opérations. Cette coentreprise ouvrira "pour la première fois l’ensemble du marché français de la distribution alimentaire aux solutions développées par Ocado", affirme Tim Steiner, directeur général d'Ocado.



Les partenaires misent sur l'essor de l'e-commerce, notamment dans l'alimentaire, sur l'ensemble du marché français. "En France, le canal de la distribution alimentaire en ligne a atteint un point d’inflexion au cours des deux dernières années, avec une augmentation considérable de la demande d’offres attrayantes, abordables et efficaces de services de distribution alimentaire en ligne", commente Tim Steiner. A charge pour les distributeurs de mettre en place le meilleur système pour répondre à la demande.



Ces entrepôts robotisés pourront être dédiés à un unique distributeur ou partagés entre plusieurs. La coentreprise pouvant alors tirer profit de l'expertise d'Ocado dans la gestion d'entrepôts automatisés partagés en Grande-Bretagne.



La concurrence d'Exotec et AutoStore

En parallèle, le groupe Casino va déployer dans ses magasins Monoprix le logiciel In-Store Fulfilment (ISF) d'Ocado qui permet d'optimiser la préparation des commandes. Le spécialiste de l'automatisation logistique, quant à lui, va proposer via l'Ocado Smart Platform (OSP) la solution de marketplace Octopia lancée par Cdiscount, dont le groupe Casino est actionnaire. L'ensemble des partenaires internationaux d'Ocado pourront choisir cette solution de marketplace, une belle manière pour Cdiscount de développer sa stratégie B2B.



L'automatisation des entrepôts, et de manière plus globale l'optimisation des supply chain, sont essentiels. L'automatisation des entrepôts doit à la fois booster la productivité et réduire les accidents du travail et les facteurs de pénibilité. La demande pour ces solutions ne semble pas décroître. Mais Ocado n'est pas le seul sur marché. Le Français Exotec et le Norvégien AutoStore, avec qui une bataille judiciaire est engagée, proposent des solutions similaires.