Le groupe Casino s'allie à Google Cloud et Accenture pour booster sa digitalisation

Google Cloud multiplie les contrats de taille, après avoir signé avec le groupe mondial du luxe LVMH, le géant américain remet le couvert ce mardi 6 juillet en décrochant un contrat auprès du groupe Casino. Google Cloud, conjointement avec Accenture, a annoncé cette alliance stratégique visant au développement digital et technologique du groupe français de grande distribution.



À travers ce partenariat, le groupe Casino entend "déployer au sein des enseignes du groupe des solutions digitales innovantes pour enrichir l’expérience client et l’efficience opérationnelle." Avec près de 11 000 magasins dans le monde le groupe compte un effectif de plus de 200 000 personnes. Au coeur de ce partenariat, les solutions d’analyse de données de machine learning et d’intelligence artificielle de Google Cloud, peut-on lire dans le communiqué.



Accenture pour sa part "apportera le soutien de son groupe multi-services Cloud First et de son réseau mondial de centres d’innovation, combiné à sa connaissance pointue du secteur", affirme Jean-Marc Ollagnier, Directeur Général Europe d'Accenture.



Développer RelevanC à l'international

L'autre objectif de cette alliance est de permettre l'accélération du développement de RelevanC, filiale du Groupe Casino commercialisant des solutions de data marketing. Fondée il y a quatre ans, RelevanC se spécialise dans le marketing digital et propose aux acteurs de la distribution des solutions pour accélérer la valorisation de leurs données.



À travers ce partenariat, RelevanC espère se développer davantage à l’international "grâce aux acteurs de référence que sont Accenture et Google Cloud”, a indiqué Cyril Bourgois, CEO de RelevanC. La filiale de Casino, s'est d'ailleurs récemment offerte Inlead, société nantaise, pour développer ses campagnes digitales géolocalisées.



Renforcer ses activités technologique

Cette nouvelle alliance avec deux acteurs technologiques de taille "permettra d’accélérer sur deux des priorités du groupe Casino : d’une part, poursuivre l’amélioration du service au client via des innovations technologiques comme les applications de l’IA ; d’autre part, accélérer la croissance et la création de valeur de nos activités technologiques dans la data et le software", a détaillé Jean-Charles Naouri, Président-directeur général du groupe Casino.



Le groupe Casino s'est déjà illustré par le passé dans l'innovation technologique en étant le premier en France à proposer des caisses sans personnels dans un hypermarché, en proposant le concept store "4" boosté au digital, ou en s'offrant l'actuel géant de l'e-commerce français Cdiscount. Plus récemment et pour répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs en pleine pandémie, le groupe a annoncé de partenariat avec les leaders de la livraison alimentaire Deliveroo et Uber Eats.