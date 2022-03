Le groupe cybercriminel Lapsus$ continue de faire des victimes

Alors que la police britannique a annoncé l'arrestation de sept personnes suspectées d'être liées au groupe criminel, Lapsus$ continue de faire des victimes. Cette fois-ci, c'est l'entreprise de conseil en transformation digitale Globant, présente dans plus de 18 pays, qui en a fait les frais.



Une fuite de 70 Go de données

Dans un communiqué publié le 30 mars, Globant fait référence à la détection d'un "accès non autorisé" engendrant l'ouverture d'une "enquête exhaustive". Se voulant rassurante, elle précise que "les informations consultées" par les cybercriminels se "limitaient à certains codes sources et de la documentation sur des projets pour un nombre très limité de clients", sans préciser lesquels.



Globant ne cite jamais le nom de Lapsus$. C'est un message posté sur Telegram par le groupe criminel le 29 mars au soir qui a permis de faire le lien. Il a partagé un fichier contenant 70 gigaoctets de données. "Pour tous ceux qui s'intéressent aux mauvaises pratiques de sécurité en vigueur chez Globant. J'exposerai ci-dessous les informations d'identification d'administrateur pour TOUTES les plateformes de DevOps", a déclaré le groupe, cité par The Record.



DHL, Facebook, Abbott...

D'après Dominic Alvieri, qui se présente comme un analyste indépendant spécialisé dans la cybersécurité, de nombreuses entreprises clientes de Globant seraient concernées par cette fuite de données. Il cite Facebook (sans préciser s'il s'agit du réseau social ou du groupe désormais baptisé Meta), DHL, Abbott (laboratoire pharmaceutique), l'assureur BNP Paribas Cardif… Cette information est impossible à confirmer. Il reste donc à voir si ces sociétés confirmeront l'incident.



Ces dernières semaines, Lapsus$ a déjà fait de nombreuses victimes parmi lesquelles Nvidia, Microsoft, Okta et Samsung. En s'attaquant à Globant, il en ajouté plusieurs en une seule fois. Sa période de soi-disant "vacances" est belle et bien terminée.