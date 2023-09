Le groupe Iliad fait son entrée sur le terrain hautement convoité de l'intelligence artificielle

"Quand une révolution tech éclate, on veut en faire partie", reconnaît Xavier Niel. L'homme d'affaires a annoncé mardi 26 septembre un ensemble d'investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle réalisé par le groupe Iliad qu'il a fondé dans les années 1990. Bien décidé à ne pas "regarder le match se faire sans nous", il s'agit pour la maison-mère de Free en France de devenir un acteur important du paysage européen l'IA, en déboursant un total estimé à 200 millions d'euros.



Un montant qui, à l'évidence, ne mettra pas en danger les géants internationaux de l'IA comme OpenAI ou Google mais qui peut donner à Iliad et ses filiales une position confortable sur leurs marchés. Xavier Niel affiche d'ailleurs clairement sa volonté de faire de sa société de services cloud Scaleway "un champion européen de l'IA", notamment pour des raisons de souveraineté économique et de protection des données, explique-t-il.

"Une première étape"

À cette fin, Iliad a acquis et installé dans l'un de ses data centers franciliens le supercalculateur DGX SuperPOD de NVIDIA, lequel est équipé des systèmes NVIDIA DGX H100. Cet investissement lui accorde une puissance de calcul cloud immense, "la plus grande déployée à ce jour en Europe", qui lui permettra d'entraîner rapidement des grands modèles de langage (LLM). Dans un communiqué de presse, le groupe précise qu'il s'agit d'"une première étape" et que l'ambition à court terme est d'accroître la capacité de calcul disponible pour ses clients.



Le supercalculateur donne à Scaleway la possibilité de déployer une offre complète de services cloud IA (stockage européen, entraînement et inférence, sécurisation des données…). Les entreprises clientes de la filiale d'Iliad pourront ainsi entraîner des modèles customisés de tailles différentes et accéder aux logiciels NVIDIA AI Enterprise, grâce au partenariat passé avec le constructeur de puces électroniques. "Nous allons permettre aux entreprises européennes d’accélérer considérablement leur politique d’innovation dans le domaine de l’IA et de venir concurrencer les acteurs internationaux", commente Damien Lucas, directeur général de Scaleway.

Stimuler l'écosystème européen de l'IA

Au-delà de sa volonté de fournir une offre inédite, Iliad investit en effet plus largement dans l'écosystème européen de l'intelligence artificielle. Le groupe de télécommunications a mis sur pied un laboratoire de recherche parisien dédié à ce domaine et d'ores et déjà doté à plus de 100 millions d'euros. Présidé par Xavier Niel en personne, le laboratoire bénéficiera lui aussi de la puissance de calcul du DGX SuperPOD de Nvidia pour ses travaux. Ces derniers viseront à identifier des avancées, former de nouveaux chercheurs via l'accueil de doctorants et sensibiliser acteurs privés, institutions et grand public à l'IA en rendant sa recherche transparente.



L'équipe de chercheurs "internationalement reconnus" qui compose ce laboratoire sera annoncée le 17 novembre à l'occasion d'un nouvel événement organisé par Scaleway sur le campus de start-up Station F créé par Xavier Niel. Le grand patron sera d'ailleurs présent pour ce qui est décrit comme une "conférence" sur l'IA de 9h à 21h, en partenariat avec Nvidia et Ampere Computing. Des keynotes, des présentations techniques et des ateliers, assurés par une cinquantaine d'experts, seront présentés aux visiteurs.