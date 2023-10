Le groupe pharmaceutique Servier s'associe à Owkin pour coupler l'IA à ses traitements

Afin de développer de meilleurs traitements, le groupe pharmaceutique français Servier s'associe à la start-up franco-américaine de biotechnologie Owkin, ont annoncé les deux sociétés par voie de communiqué ce mardi 17 octobre. Ce partenariat pluriannuel consistera en la mise en application de technologies d'intelligence artificielle développées par Owkin dans la recherche et la conception de médicaments.



"Je suis convaincu que la convergence des avancées scientifiques et médicales, amplifiées par des technologies avancées comme l'IA est la clé pour mettre au point rapidement des traitements novateurs et ainsi ouvrir la voie à une nouvelle ère d'innovation dans les soins apportés aux patients", a commenté Claude Bertrand, vice-président exécutif recherche et développement chez Servier.

Identifier les traitements les plus adaptés

La progression et la montée en précision via l'IA des traitements commercialisés par le groupe pharmaceutique français concernera des pathologies variées. La collaboration avec Owkin met toutefois l'accent sur l'oncologie. "Owkin appliquera sa solution de machine learning de pointe aux nombreuses données cliniques de Servier afin de fournir de nouvelles informations sur la biologie sous-jacente des maladies et l'identification des populations de patients les plus susceptibles de bénéficier d'une thérapie", expliquent les deux entreprises.



Deux projets communs sont évoqués à ce stade. Le premier vise à identifier des sous-groupes de patients "susceptibles de répondre de manière optimale à un actif de Servier" en regardant les types de tumeurs dont ils sont atteints et leurs micro-environnements tumoraux. Soutenue notamment par Google et Sanofi, la pépite franco-américaine Owkin fondée en 2016 a en effet développé ces dernières années des systèmes particulièrement performants, notamment pour prédire les risques de cancers et améliorer la prise en charge.



Grâce à la création d'une équipe pluridisciplinaire composée de scientifiques, d'experts en médecine numérique et de cliniciens, "les deux sociétés analyseront ensuite l'évolution de la tumeur afin de tenter d'identifier des combinaisons de médicaments plus susceptibles d'agir sur des points de contrôle immunitaires supplémentaires ou sur des mécanismes intrinsèques aux cellules tumorales". Un deuxième projet s'intéresse à la mise en œuvre de la "pathologie digitale", un concept à la mode puisque le ministre de la santé François Braun a lancé une mission sur le sujet en juin dernier.