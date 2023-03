Le groupe Prada s’appuie sur Adobe pour personnaliser son expérience client en temps réel

Le groupe Prada fait appel à Adobe pour augmenter la personnalisation de son expérience de vente sur tous ses canaux, aussi bien physiques que numériques.

Ce 22 mars 2023, à l’occasion de l’Adobe Summit, le groupe de luxe a annoncé son adoption d’Adobe Real-Time Customer Data Platform et d’Adobe Journey Optimizer afin de créer des profils clients unifiés pour offrir une personnalisation avancée et en temps réel des actions marketing et commerciales. Toutes ses marques (Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoes, Pasticceria Marchesi, Luna Rossa) sont concernées.

Une personnalisation omnicanale en temps réel

Dans les faits, les clients le souhaitant pourront bénéficier d’une expérience en magasin enrichie, le personnel étant informé de leur visite et de leurs préférences afin de mieux les renseigner. Les messages qu’ils reçoivent en ligne seront aussi mieux ciblés.

Par exemple, si une cliente a regardé un sac en ligne, on lui proposera de le voir dans les nouveaux coloris disponibles. A l’inverse, après un passage en magasin, elle recevra des recommandations qui prendront en compte ses derniers achats, mais aussi son profil général et son historique auprès de la marque. Lorenzo Bertelli, directeur marketing du groupe Prada, résume l’objectif ainsi : “pouvoir s’adresser à chaque client au bon moment, au bon endroit et avec le bon contenu”.

Prada se met au prototypage virtuel avec Substance 3D

Le groupe Prada explore par ailleurs le prototypage virtuel de vêtements et d'accessoires, et la simulation d’expériences en magasin à l’aide de Substance 3D, qui fait partie de l’offre Creative Cloud d’Adobe. S’appuyer sur ces outils numériques permet d’accélérer les cycles de création et de tester plus de variations à moindre frais.

Leur utilisation par un grand acteur du luxe (dont les besoins en matière de réalisme et de qualité de rendu sont extrêmes) est un signal fort pour Adobe, qui cherche à s’imposer sur le marché de la conception 3D. L’éditeur annonce d’ailleurs ce même jour le projet Sunrise, une plateforme en ligne qui permet aux marques de créer des images photoréalistes pour le marketing digital et l’e-commerce à partir des outils Subtance 3D.