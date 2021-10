Le groupe Rocher choisit Google Cloud pour accélérer sa transformation numérique

Le groupe Rocher a choisi Google Cloud pour accélérer sa transformation numérique dans le cadre d'un contrat de cinq dont la signature a été annoncée ce jeudi 28 octobre 2021.



Petit Bateau, Yves Rocher...

Le groupe Rocher, anciennement groupe Yves Rocher, compte de nombreuses filiales telles qu'Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Dr Pierre Ricaud, Sabon, Flormar, Kiotis ou encore Arbonne. En 2020, il a distribué près de 700 millions de produits à 50 millions de clients dans 115 pays, pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Il est contrôlé à plus de 98% par la famille du fondateur et est dirigé par Bris Rocher.



Le groupe mène actuellement un vaste projet "d'implémentation informatique" – allant de la gestion des API à la migration vers SAP, en passant par l'analyse des données – afin d’aider ses marques à tirer parti de tout le potentiel du cloud et de soutenir leurs initiatives dans l’e-commerce et la vente via les réseaux sociaux.



Développer de meilleurs parcours client

A travers ce partenariat, le groupe français souhaite déployer à l'échelle mondiale des plateformes de données, moderniser sa plateforme de commerce en ligne et utiliser l'analyse des données pour créer de meilleurs parcours omnicanaux pour les clients. Il va également développer une nouvelle approche sécurisée et facile à gérer concernant les API et va déplacer la majorité de ses charges de travail ainsi que ses applications SAP vers le cloud, expliquent les partenaires dans le communiqué.



Ces derniers mois, les solutions de Google Cloud ont séduit LVMH, Renault ou encore le groupe Casino. La firme de Mountain View a également signé un partenariat d'ampleur avec Thales pour proposer ses services aux sociétés françaises dans le cadre d'une licence. La solution sera labellisée "cloud de confiance" par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), à en croire les partenaires.