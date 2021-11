Le groupe Ynov inaugure à Toulouse son nouveau campus dédié aux métiers du digital

Le groupe Ynov vient d'inaugurer à Toulouse, ce vendredi 19 novembre, son nouveau Toulouse Ynov Campus. "C'est la troisième adresse toulousaine que s'offre successivement le Toulouse Ynov Campus, depuis son implantation initiale en 2011, avec à chaque fois un nouveau changement d'échelle pour accueillir toujours plus d'élèves", se félicite Damien Hampartzounian, le directeur de l'établissement toulousain.



En 10 ans, l'établissement toulousain est ainsi passé de 1 400 m2 à 4 200 m2. En 2011, pour sa première rentrée, il accueillait 73 étudiants. A la rentrée 2021, l'établissement affiche 850 inscrits. "Nos nouveaux locaux vont nous permettre de renforcer encore les effectifs et d'accueillir jusqu'à 1 300 étudiants chaque année d'ici 2 à 3 ans", précise Damien Hampartzounian.



Des formations dédiées aux métiers du digital

Positionné dans les formations post-bac, de niveaux bac+2 jusqu'à bac+5, le Toulouse Ynov Campus, dispense, comme tous les établissements du groupe d'enseignement supérieur privé Ynov, des cursus dans cinq grandes filières du digital : informatique, animation 2D, 3D & jeux vidéo, création & design, audiovisuel, marketing & communication digitale. Pour la prochaine rentrée, deux nouvelles filières sont programmées : architecture d'intérieur et web management.





Le campus vu de nuit



Depuis quelques années, le groupe Ynov joue aussi la carte de l'alternance. A Toulouse, ce sont un peu plus de 50% des étudiants de l'école qui choisissent cette voie. Une dynamique qui a fait ses preuves : le taux d’insertion à l’emploi en sortie de Bac+5 est de 87%, toutes formations confondues et il monte à 95% sur certains titres spécifiques, notamment en informatique.



"Les métiers du digital irriguent l'ensemble des filières économiques. Nos établissements sont là pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Nous devons sans cesse adapter nos offres de formations pour des métiers en très forte croissance pour lesquels les entreprises ont souvent du mal à recruter", souligne Lionel Desage, président du groupe Ynov.



Nouvelles ambitions en direction des villes moyennes et de nouveaux publics

Déjà implanté dans 7 villes françaises (Paris, Aix-en Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Sophia Antipolis et Toulouse), mais aussi au Maroc, à Casablanca et Rabat, via des partenariats avec des écoles locales, le groupe Ynov, dont le siège est basé à Mérignac, en Gironde, a déjà programmé pour la rentrée 2022, l'ouverture de 3 nouvelles écoles à Montpellier, Lille et Rennes.



"En parallèle, nous réfléchissons à un nouveau concept d'établissement à la fois en direction des villes moyennes et de nouveaux publics", confie Lionel Desage, en marge de l'inauguration du nouveau campus toulousain. Le groupe cible à la fois les "décrocheurs", avec de nouvelles formules sur mesure, mais aussi les cadres en recherche de reconversion et plus largement, les demandeurs d'emplois. "Dans un délai de 4 à 5 ans, notre objectif est d'ouvrir entre 12 et 15 antennes sur des villes de taille moyenne, avec une offre principalement concentrée sur des formations à bac+3", précise le président du groupe d'enseignement supérieur.



Le groupe Ynov, qui totalise 7 300 élèves sur l'ensemble de ces établissements et quelque 350 emplois (sans compter les 1 500 intervenants professionnels associés à ses cursus), a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros, contre 42 millions d'euros réalisés en 2020 et table sur l'exercice en cours sur plus de 60 millions d’euros.