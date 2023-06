Le guichet unique pour les formalités des entreprises assure tenir ses engagements

Après ses débuts laborieux, le "guichet unique" pour les formalités administratives des entreprises semble être sur la bonne voie. Le gouvernement annonce ce mardi 20 juin la disponibilité au 30 juin de l'ensemble des procédures prévues : création d'entreprise, cessation d'activité, modifications de personnes physiques et morales, dépôt des comptes.



Ouvert le 1er janvier, le guichet unique, prévu par la loi Pacte de 2019 et opéré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), avait rapidement connu des dysfonctionnements qui avaient conduit Bercy à réactiver le portail Infogreffe – l'ancien système – en février, pour assurer les formalités autres que celles relatives aux nouvelles immatriculations.



Le guichet unique souffrait de bugs sur certaines procédures et n'avait pas réussi à tenir la montée en charge, provoquant notamment l'ire des experts-comptables. Les professionnels avaient même été parfois obligés de revenir au papier.

Nouvelle gouvernance élargie

D'après le communiqué du gouvernement, plus de 700 000 dépôts de formalités ont été réalisés par le biais du guichet unique depuis le 1er janvier, dont 630 000 créations d'entreprises. Des modifications techniques pour améliorer la sécurité et les performances ont depuis été apportées au système, ainsi que des évolutions de l'interface utilisateur, améliorant les délais de traitement, assure Bercy.



Le ministère de l'Économie ne semble cependant pas suffisamment sûr de lui pour refermer les autres canaux mis à disposition des entreprises pour prendre le relais en cas de plantage : il maintiendra ouvertes les autres solutions actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre, "afin de tenir compte de l’intensité du volume de formalités en période estivale".



La gouvernance du guichet unique sera modifiée, afin d'associer l’ensemble des acteurs concernés au bon fonctionnement du service : les ministères partenaires, l'Insee, l'Urssaf, la MSA, et la DGFIP, les réseaux consulaires, et les organisations représentant les entreprises et leurs mandataires. L'INPI reste l'opérateur du guichet unique.