Le hacker qui avait volé plus de 50 000 bitcoins à Silk Road condamné à un an de prison

L’affaire du hack astronomique de la cinquantaine de milliers de bitcoins volés au marché noir Silk Road vient de trouver son épilogue judiciaire. James Zhong, qui avait plaidé coupable de piratage informatique, a été condamné ce vendredi 14 avril à une peine d’un an et un jour de prison par un tribunal de New-York. Le parquet avait demandé une peine de prison inférieure à deux ans, une durée jugée proportionnée au vol et à la personnalité du prévenu, un jeune homme autiste qui a largement coopéré avec la justice.



Ce dossier judiciaire est à l’origine d’une des plus importantes saisies financières réalisées par la justice américaine. Cet habitant de l’Etat de Géorgie s’est en effet fait confisquer un total astronomique de 51 680 bitcoins, évalués à plus de 3,4 milliards de dollars au moment de leur saisie. Une confiscation bien rocambolesque : l’essentiel des bitcoins était caché dans une boîte de pop-corn.

Bug dans le fonctionnement de Silk Road

Ces crypto-actifs avaient été dérobés à Silk Road grâce à un bug dans le fonctionnement de la place de marché illégale. James Zhong avait en effet repéré en septembre 2012 une vulnérabilité sur le site. Il était possible de retirer plusieurs fois successivement les bitcoins déposés sur un compte. Le geek avait alors créé neuf comptes pour amasser en moins d’une dizaine de jours un énorme magot de 50 000 bitcoins, d’une valeur à l’époque d’environ 550 000 dollars.



Ce butin avait aussitôt été exfiltré dans une série d’adresses bitcoin, soulignait l'accusation dans des documents judiciaires. Ce ne que quelques années plus tard que James Zhong a commencé à dilapider sa fortune. Victime de harcèlement dans sa jeunesse, selon le Wall Street Journal, il s’était lancé dans une frénésie de dépenses pour se faire des amis, évaluées à un total de 16 millions de dollars.



Avec un associé, il prévoyait ainsi de se lancer dans un important projet immobilier de 340 appartements à Memphis, au Tennessee, pour un investissement d’un peu moins de 10 millions de dollars. Le solde de l’argent dépensé s’est envolé dans des séjours dans des hôtels de luxe, des voyages, des événements sportifs, plusieurs voitures de très haut de gamme ou encore deux résidences.

Bonne affaire pour l’administration

James Zhong a finalement été repéré après une faute d'inattention commise en décembre 2020, selon le Wall Street Journal. Il avait transféré des bitcoins du vol vers un autre portefeuille qu’il détenait sur un échangeur. Pour protéger son trésor en crypto-actifs, James Zhong avait cependant mis en place une sécurité informatique de haut niveau. Ses bitcoins auraient donc été insaisissables sans son concours. La justice a ainsi dû attendre quatre mois pour qu’il accepte de coopérer.



Quoiqu’il en soit, le dossier, qui rappelle l’intérêt du traçage des crypto-actifs dans les enquêtes pénales, est en passe de virer à l’excellente affaire pour l’administration américaine. Après avoir saisi les bitcoins, la justice américaine les a confisqués à son premier propriétaire, le fondateur du site illégal Silk Road. Puis elle a commencé à les vendre en mars, récupérant 215 millions de dollars de la vente d’environ 9900 bitcoins. L’administration espère solder le reste du magot dans l’année.