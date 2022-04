Le jumeau numérique spatial de Slingshot Aerospace séduit le gouvernement américain

Slingshot Aerospace séduit l'US Space Force avec ses jumeaux numériques et ses outils de simulation et d'analyse spatiale. La start-up a annoncé le 29 mars 2022 décrocher un financement de 25,2 millions de dollars pour un contrat de 39 mois avec le Commandement des systèmes spatiaux de l'US Space Force (USSF). Ce contrat vise deux produits développés par Slingshot Aerospace : le jumeau numérique Digital Space Twin et le laboratoire d'entrainement Slingshot Laboratory.



Un jumeau numérique

La start-up fondée en 2017 développe un environnement spatial virtuel. Cette solution baptisée Digital Space Twin correspond à un jumeau numérique qui reflète l'état de l'espace à tout moment. L'environnement comprend une cartographie en temps réel des objets en orbite ainsi que les données météorologiques spatiales. Des simulations, basées sur les principes physiques, peuvent être réalisées. Il est ainsi possible de simuler divers scénarios pour identifier la meilleure approche pour accomplir des missions.



Cela fait deux ans que Slingshot Aerospace planche sur ce Digital Space Twin. La start-up ajoute que le Digital Space Twin sera commercialisé avant le déploiement final auprès du gouvernement. Grâce à ce contrat, Slingshot Aerospace veut poursuivre le développement de ses outils et proposer une solution englobant l'ensemble des missions de l'USSF. L'agence gouvernementale américaine cherche à renforcer ses capacités d'analyse et de réponses aux menaces actuelles et futures.



L'USSF peut utiliser ce jumeau numérique pour des exercices des "wargaming" ou de planification de scénarios. Cela permet de visualiser les actes néfastes potentiels qui pourraient se produire en orbite. Le Digital Space Twin peut également être utilisé pour de la planification de mission et de la modélisation prédictive de scénarios comme le rapprochement d'un objet non identifié d'un satellite en orbite. Enfin, il est possible de planifier au mieux l'envoie de satellites en orbite pour limiter un maximum les risques.



Comprendre l'astronautique

Le Slingshot Laboratory est une plateforme de simulation spatiale destinée à enseigner aux étudiants et aux professionnels les principes fondamentaux et les concepts avancés de l'astrodynamique. Cette plateforme est décrite par la start-up comme un environnement de formation immersif et collaboratif permettant de mieux appréhender l'astronautique.