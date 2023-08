Le langage de programmation Python débarque en test dans Microsoft Excel

PY : deux lettres pour tout changer sur Excel. En utilisant cette nouvelle fonction, annoncée le 22 août par Microsoft, les utilisateurs du logiciel tableur de la suite bureautique Office pourront y intégrer du langage de programmation Python. La fonctionnalité sera d'abord déployée auprès des membres du programme Microsoft 365 Insider, afin d'obtenir leurs retours d'expérience, a prévenu la firme de Bill Gates dans une note de blog.



Si les analystes ont toujours trouvé des moyens, parfois payants comme le add-on PyXXL, pour utiliser Python dans Excel, la marche à suivre sera cette fois bien plus facile. L'intégration du langage de programmation a été pensée de façon à ce que ce dernier soit compatible avec tous les outils existants du logiciel. Surtout, comme l'explique Microsoft, les utilisateurs d'Excel pourront désormais pousser plus loin leurs "visualisations, nettoyage de données, machine learning, analyses prédictives, et plus encore".

Un fonctionnement dans le cloud critiqué

En s'associant à Anaconda, la plateforme de distribution libre et open source du langage de programmation, Microsoft ajoutera à son logiciel des bibliothèques Python comme Matplotlib et seaborn pour la visualisation, ou scikit-learn et statsmodels pour le machine learning et l'analyse prédictive.



"Python dans Excel s'exécute en toute sécurité sur le cloud Microsoft, sans aucune configuration requise", précise encore l'entreprise. Les calculs réalisés via Python seront en effet conduits sur le cloud Azure. Un fonctionnement qui "préserve la confidentialité de vos données en empêchant le code Python de savoir qui vous êtes et en ouvrant les classeurs, à partir d'Internet dans un isolement supplémentaire, au sein de leurs propres conteneurs séparés", apprend-on dans un communiqué.



L'envoi de données dans le cloud ne fait à ce stade pas l'unanimité chez les habitués d'Excel. Sous la note de blog de Microsoft, on peut déjà lire quelques propos critiques. "Est-ce qu'il sera possible de lier ceci à une version locale de Python ? Dès que j'ai lu qu'il utilisait un serveur cloud pour Python, mon enthousiasme s'est évanoui", commente ainsi un internaute. Un autre dit "ne pas vouloir envoyer [s]es données et son code à Azure". Microsoft devra manifestement prendre en compte ces retours avant un déploiement complet de la nouveauté.